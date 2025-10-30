Grettell Valdez se reencuentra con su hijo Santino en NY tras su partida: su ex también está ahí
La actriz compartió feliz el viaje que está realizando con su primogénito luego de que él se mudará a Londres para estudiar. Sorpresivamente, en Nueva York también está el papá del adolescente, Patricio Borghetti.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Grettell Valdez se reencontró con su hijo Santino a poco más de un mes de que él se mudara Londres, donde se encuentra estudiando.
Incluso desde antes de que el adolescente dejara su hogar, la actriz compartió públicamente “dolor” que la separación de su único retoño le estaba causando.
Grettell Valdez se reúne con su hijo Santino
A semanas de que Santino se trasladara a la ciudad europea, este 29 de octubre él y su mamá se volvieron a reunir.
La propia Grettell Valdez difundió en sus Historias de Instagram que ambos llegaron, ella desde México y él de Inglaterra, a Nueva York.
Antes de que su primogénito arribara al hotel, ella confesó que estaba “emocionada” por estar a su lado pues ha estado mal.
“Lo importante para mí que es este viaje, ver a Santino”, dijo ante la cámara, “no la estoy pasando muy bien que digamos”.
“Es por muchas cosas que ya después les contaré: hormonales, sensibilidad, Santino, nido vacío, soy cáncer… ¡ayúdenme! Sensible al máximo, pero todo bien”, agregó.
La estrella de telenovelas colgó un clip en el que aparece con su hijo, a quien no dudó en hacerle una afectuosa petición.
“¡Juntos por fin! Abrázame fuerte. No me sueltes nunca”, le solicitó, ante lo que él le respondió: “No te preocupes. ¡Dale, vamos!”.
Según lo que Grettell relató, los dos disfrutaron de una cena en un restaurante italiano y pasearon por las calles de la popular urbe, pasando por la icónica Catedral de San Patricio.
La mañana de este jueves 30, ella dio a conocer que irían a que le cortaran el cabello a Santi, como lo llama cariñosamente.
Hijo de Grettell Valdez también pasa tiempo con su papá
Sorpresivamente, Santino no sólo está disfrutando con Grettell Valdez en ‘La Gran Manzana’ pues allá también está su papá, Patricio Borghetti.
El dúo, junto con la esposa del presentador, Odalys García, y los niños que tienen, Gia y Rocco, visitaron antier el rascacielos The Edge y fueron a comer tacos.
Aparentemente, el joven de 17 años está dividiendo sus días entre sus progenitores y realizando diferentes actividades con cada uno.