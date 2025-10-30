Grettell Valdez

Grettell Valdez se reencuentra con su hijo Santino en NY tras su partida: su ex también está ahí

La actriz compartió feliz el viaje que está realizando con su primogénito luego de que él se mudará a Londres para estudiar. Sorpresivamente, en Nueva York también está el papá del adolescente, Patricio Borghetti.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Hijo de Grettell Valdez halla solución ante tristeza de la actriz por su partida de casa

Grettell Valdez se reencontró con su hijo Santino a poco más de un mes de que él se mudara Londres, donde se encuentra estudiando.

Incluso desde antes de que el adolescente dejara su hogar, la actriz compartió públicamente “dolor” que la separación de su único retoño le estaba causando.

PUBLICIDAD

Grettell Valdez se reúne con su hijo Santino

A semanas de que Santino se trasladara a la ciudad europea, este 29 de octubre él y su mamá se volvieron a reunir.

La propia Grettell Valdez difundió en sus Historias de Instagram que ambos llegaron, ella desde México y él de Inglaterra, a Nueva York.

Más sobre Grettell Valdez

Grettell Valdez responde a los “preocupados” por qué venderá su casa: ¿problemas económicos?
1:00

Grettell Valdez responde a los “preocupados” por qué venderá su casa: ¿problemas económicos?

Univision Famosos
Patricio Borghetti es hospitalizado tras despedirse de su hijo con Grettell Valdez
2 mins

Patricio Borghetti es hospitalizado tras despedirse de su hijo con Grettell Valdez

Univision Famosos
Grettell Valdez y su ex disfrutan de sus últimos momentos con su hijo antes de despedirse de él
2 mins

Grettell Valdez y su ex disfrutan de sus últimos momentos con su hijo antes de despedirse de él

Univision Famosos
Grettell Valdez disfruta de su último viaje con su hijo: él está a punto de partir de su lado
2 mins

Grettell Valdez disfruta de su último viaje con su hijo: él está a punto de partir de su lado

Univision Famosos
Grettell Valdez y Patricio Borghetti se unen para importante momento con su hijo antes de su partida
2 mins

Grettell Valdez y Patricio Borghetti se unen para importante momento con su hijo antes de su partida

Univision Famosos
“Es duro”: ex de Grettell Valdez hace sincera confesión sobre la partida de su hijo
1 mins

“Es duro”: ex de Grettell Valdez hace sincera confesión sobre la partida de su hijo

Univision Famosos
Hijo de Grettell Valdez halla solución ante tristeza de la actriz por su partida de casa
0:53

Hijo de Grettell Valdez halla solución ante tristeza de la actriz por su partida de casa

Univision Famosos
Grettell Valdez llora y “hace show” porque su hijo se va de casa: así reacciona el joven ante ella
0:42

Grettell Valdez llora y “hace show” porque su hijo se va de casa: así reacciona el joven ante ella

Univision Famosos
Grettell Valdez revela con "el corazón apachurrado" y llorando la partida de su hijo
2 mins

Grettell Valdez revela con "el corazón apachurrado" y llorando la partida de su hijo

Univision Famosos
Grettell Valdez a punto de despedirse de su hijo Santino tras dura decisión: “Estaré siempre con él”
2 mins

Grettell Valdez a punto de despedirse de su hijo Santino tras dura decisión: “Estaré siempre con él”

Univision Famosos

Antes de que su primogénito arribara al hotel, ella confesó que estaba “emocionada” por estar a su lado pues ha estado mal.

“Lo importante para mí que es este viaje, ver a Santino”, dijo ante la cámara, “no la estoy pasando muy bien que digamos”.

“Es por muchas cosas que ya después les contaré: hormonales, sensibilidad, Santino, nido vacío, soy cáncer… ¡ayúdenme! Sensible al máximo, pero todo bien”, agregó.

La estrella de telenovelas colgó un clip en el que aparece con su hijo, a quien no dudó en hacerle una afectuosa petición.

“¡Juntos por fin! Abrázame fuerte. No me sueltes nunca”, le solicitó, ante lo que él le respondió: “No te preocupes. ¡Dale, vamos!”.

Según lo que Grettell relató, los dos disfrutaron de una cena en un restaurante italiano y pasearon por las calles de la popular urbe, pasando por la icónica Catedral de San Patricio.

Grettell Valdez mostró un poco de su estancia con Santino en Nueva York.
Grettell Valdez mostró un poco de su estancia con Santino en Nueva York.
Imagen Grettell Valdez/Instagram

La mañana de este jueves 30, ella dio a conocer que irían a que le cortaran el cabello a Santi, como lo llama cariñosamente.

Hijo de Grettell Valdez también pasa tiempo con su papá

Sorpresivamente, Santino no sólo está disfrutando con Grettell Valdez en ‘La Gran Manzana’ pues allá también está su papá, Patricio Borghetti.

PUBLICIDAD

El dúo, junto con la esposa del presentador, Odalys García, y los niños que tienen, Gia y Rocco, visitaron antier el rascacielos The Edge y fueron a comer tacos.

Aparentemente, el joven de 17 años está dividiendo sus días entre sus progenitores y realizando diferentes actividades con cada uno.

Santino con su papá, Patricio Borghetti, y su familia en Nueva York.
Santino con su papá, Patricio Borghetti, y su familia en Nueva York.
Imagen Patricio Borghetti/Instagram
Relacionados:
Grettell ValdezHijos de famososPatricio Borghetti Famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX