Grettell Valdez habla de su estado de salud tras perder parte de su dedo

“Y bueno, si me cortaron toda la parte de atrás del dedo, ahorita ya no tengo la huella. Toda la parte de atrás fue un injerto, me cortaron la cuarta parte de la uña, ahorita ya me hicieron un láser, me falta hacerme dos más. Luego sí, voy a tenerme que hacer quimio, pero es quimio local, en el dedo”, mencionó la actriz de la telenovela ‘Rebelde’.