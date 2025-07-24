“Es duro”: ex de Grettell Valdez hace sincera confesión sobre la partida de su hijo
Al igual que Grettell Valdez, Patricio Borghetti atraviesa por momentos difíciles por la partida de su hijo Santino. El adolescente, de 16 años, está a punto de mudarse a Londres para comenzar una nueva etapa en su vida.
El actor de Rebelde contó a TVyNovelas que, aunque está contento de ver a su hijo emocionado por la nueva etapa de vida que está por comenzar, los sentimientos los tiene a flor de piel, ya que esto también representa estar lejos de él.
“Es duro, está muy chavo todavía, pero es sólo un par de años de prepa”, compartió este 22 de julio a la revista.
“Tendremos que ir a visitarlo en la medida de las posibilidades, cuando él tenga vacaciones vendrá para acá y aprovecharemos todo el tiempo juntos”, agregó.
¿Por qué se va el hijo de Grettel Valdez a Londres?
De acuerdo con Patricio Borghetti, Santino buscará seguir los pasos de sus padres en la actuación, por lo que su mudanza a Londres tiene como objetivo estudiar actuación en una escuela especializada.
“Mi hijo mayor tiene 16 años y él ya tiene más claro que se quiere dedicar a esto, entonces va a estudiar ahora en Londres, se va a una preparatoria relacionada con el arte, con el teatro musical, actuación, es especializada en eso, y por eso lo estamos apoyando”, dijo.
“En esta escuela montan obras de teatro con un nivel más cercano a lo profesional, entonces para él está increíble la oportunidad”, puntualizó y reveló que, posiblemente, Gia, la hija que tuvo con la presentadora Odalys Ramírez, en un futuro también se dedique a la actuación.
Según contó Grettell Valdez a ‘De Primera Mano’, su hijo se mudará a Londres en agosto. Ante su partida, Santino le regaló un peluche con su cara impresa para que no lo extrañe.