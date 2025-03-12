Diferencia en las muertes de Gene Hackman y su esposa tendría impacto en herencia del actor

Video Gene Hackman falleció una semana después que su esposa: ella murió de raro virus

El tiempo de diferencia con el que murieron Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, podría tener un impacto en la forma en la que se distribuya la fortuna que dejó el actor entre sus beneficiarios.

El pasado viernes, las autoridades de Nuevo México informaron que la estrella de ‘Superman’ falleció aproximadamente una semana después que su pareja.

PUBLICIDAD

Mientras que la pianista perdió la vida por el síndrome pulmonar por hantavirus cerca del 11 de febrero, el intérprete murió aproximadamente el martes 18 a raíz de una enfermedad cardiovascular hipertensiva y aterosclerótica.

Debido al Alzheimer que también padecía, la médico forense Heather Jarrell indicó que es “bastante posible” que él “no supiera” que la artista había fallecido y por eso pasó días en su residencia con el cadáver ahí.

Los restos de ambos fueron encontrados por agentes el 26 de febrero al interior de su hogar, en Santa Fe. El cuerpo de Hackman estaba en una habitación al lado de la cocina y el de Arakawa en el baño.

¿Qué pasará con la herencia de Gene Hackman?

Tras esos descubrimientos, Daily Mail reporta que, según abogados consultados, el lapso entre las muertes de Gene Hackman y Betsy Arakawa podría hacer “que sea más sencillo liquidar” el patrimonio del galán de Hollywood.

Según el medio, que cita a Celebrity Net Worth, el difunto protagonista tenía una propiedad de 3.8 millones de dólares, así como activos que sumarían unos 80 millones de dólares.

El momento de los decesos es importante porque la ley de Nuevo México indica que si hubieran perecido con 120 horas de distancia, sus fallecimientos habrían sido clasificados como “simultáneos”.

Pero, dado que él vivió posiblemente siete días más que ella, esa disposición no se aplica en su caso y el capital de Gene podría dividirse entre sus otros herederos, excluyendo ya a Betsy.

“En muchos estados, incluido Nuevo México, existe una especie de plazo presunto de cinco días antes de que se considere que has sobrevivido según los términos de la mayoría de los testamentos”, dijo el licenciado Kevin Holmes al diario.

PUBLICIDAD

Aunque no se sabe a ciencia cierta, el letrado señaló que es probable que Hackman y Arakawa hayan dejado cada uno un testamento o utilizado un fideicomiso con beneficios fiscales.

¿Quiénes son los herederos de Gene Hackman?

Al momento, se desconoce quiénes son los herederos de Gene Hackman y Betsy Arakawa, que no tuvo hijos.

El actor procreó a Christopher, Elizabeth y Leslie durante su matrimonio anterior con Faye Maltese; sin embargo, no se ha informado oficialmente que ellos sean sus sucesores.

A menudo, expone Daily Mail, los casados suelen dejarse mutuamente su patrimonio, así como incluir a sus retoños en el documento con su última voluntad.