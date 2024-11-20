Liam Payne

El triste detalle que hijo de Liam Payne habría tenido en el funeral de su padre

El pequeño de 7 años se habría hecho presente en las exequias de su padre de una manera muy especial. Bear es fruto de la relación que el exintegrante de One Direction tuvo con Cheryl Cole.

La mañana del 20 de noviembre se realizó el funeral de Liam Payne en la iglesia de St. Mary the Virgin, en Amersham, una localidad situada en el condado de Buckinghamshire, en Inglaterra.

Entre los asistentes se pudo ver a los exintegrantes de One Direction -Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Niall Horan-, su exnovia Kate Cassidy, sus padres Geoff y Karen Payne, así como su expareja Cheryl Cole, quien habría asistido sin la compañía de su hijo Bear.

Según reportes de The Sun, el pequeño de 7 años pudo haber sido el gran ausente en el último adiós de Liam Payne. Sin embargo, se habría hecho presente por medio de un detalle floral que acompañó el ataúd del británico hasta donde descansarían sus restos.

Se cree que Bear habría homenajeado a su fallecido padre a través de un arreglo floral con la palabra 'Daddy'.
La palabra ‘Daddy’ (papi), que resaltaba entre los arreglos florales del lugar, fue colocada sobre el pasto junto a un arreglo de flores en forma de bolos.

En el carruaje que trasportaba el ataúd del fallecido cantante también fue visto un arreglo con la palabra ‘Son’ (hijo), que representaría un homenaje de los padres de Liam, Geoff y Karen. A diferencia del presunto tributo de Bear, que destacó por rosas blancas, el de ellos se realizó con rosas rojas.

Así despidieron a Liam Payne a un mes de su trágica muerte.
¿Quién es el único hijo de Liam Payne?

Liam Payne debutó en la paternidad a los 23 años. El pequeño Bear Grey nació el 22 de marzo de 2017 y es fruto de la relación que el ex One Direction sostuvo con la cantante Cheryl Ann Tweedy.

En 2018, exintegrante de One Direction confesó a People que una de las etapas que más disfrutaba era la de ser papá. Incluso, declaró:

Siempre quise ser un padre joven, pero realmente no esperaba estar algún día en esta situación”, declaró a People en 2018.

Mientras que en 2017 confesó a Entertainment Tonight: “La mejor parte de ser papá es cuando te miran. No solo te miran, sino que te miran directamente al alma, ven directamente a través tuyo”.

Liam Payne murió el 16 de octubre a los 31 años en Buenos Aires, Argentina. El cantante falleció de un "politraumatismo" que le provocó una "hemorragia interna y externa" tras caer desde el tercer piso del hotel en el que se hospedaba.


