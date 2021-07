Frida Sofía responde si es verdad que pidió 300 mil dólares para perdonar a Alejandra y Enrique Guzmán

A finales de junio pasado, la hija de 'La Guzmán' dijo a 'Suelta la sopa' que le han "ofrecido dinero" para que exista una reconciliación con su familia materna. Según ella, en dichos ofrecimientos ha estado involucrado su abuelo: "No sabes las veces que me han ofrecido dinero para reconciliarme, ¿Cómo me vas a ofrecer dinero para reconciliarme? Eso viene del corazón. Este crimen no es algo que tú puedas pagar como para reparar los daños, no se quemó algo, es un daño irreparable que he sufrido y que continúo sufriendo. Soy humana, tengo sentimientos y no se trata de que me crean o no, se trata de que tengan empatía, no sólo hacía mí sino también a todas las que están alzando la voz".