Abogado de Frida Sofía desmiente que se sometió a pruebas en un hospital psiquiátrico

Óscar Ramírez, abogado de Frida Sofía , desmintió que la cantante, de 29 años, hubiera acudido a un hospital psiquiátrico en Estados Unidos para someterse a pruebas y comprobar a los peritos que no padece trastorno límite de la personalidad , como lo asegura su madre Alejandra Guzmán. La información fue difundida por la periodista Shanik Berman el 28 de abril en su cuenta de Instagram.

"Es mucha la información, son años de agresiones, de traumas, de actos muy delicados que sufre Sofía y ella está realizando todo este proceso de poder recopilar en su mente y también en su vida información que nos pueda ser de utilidad, entonces para nosotros llegar al punto de dar declaraciones concretas, sí necesitamos tener el sustento en las manos para no mal informar a las personas", señaló en la entrevista.

El 29 de abril, Xavier Olea, otro de los abogados de Frida Sofía, explicó que a pesar de la cantidad de años que han pasado sí pueden interponer la demanda: "Todos los delitos prescriben, pero cada delito prescribe en diferentes circunstancias, y en diferentes condiciones , sobre todo en diferente temporalidad , por lo tanto, es posible que los delitos por los cuales se podrían iniciar acciones relativas a este hecho no estén prescritos", expuso en el programa 'Ventaneando'.

El experto el leyes agregó que, aunque no podrán realizar ciertas pruebas periciales , los peritos tienen otros métodos para comprobar que la cantante, de 29 años, fue abusada.

"No importa que ya haya pasado tiempo, que no le hayan podido realizar una pericial en psicología inmediata o que no le hayan podido realizar una pericial en medicina forense y ginecología, pero el daño psicológico aún cuando se haga después si persiste, ese los peritos lo saben identificar", puntualizó en el show.