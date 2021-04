Abogado de Frida Sofía explica por qué no importa que hayan pasado 24 años del presunto abuso para demandar

El 15 de abril, Frida Sofía confirmó con un comunicado que iniciará acciones penales en contra de "diversas personas", tras haber denunciado públicamente el 7 del mismo mes que su abuelo Enrique Guzmán la "manoseó" cuando tenía 5 años. A raíz del anuncio se ha especulado que el presunto delito ya no tiene validez por el tiempo que ha trascendido.

Sin embargo, Xavier Olea, abogado de la hija de Alejandra Guzmán, explicó que a pesar de la cantidad de años que han pasado sí pueden interponer la demanda: "Todos los delitos prescriben, pero cada delito prescribe en diferentes circunstancias, y en diferentes condiciones , sobre todo en diferente temporalidad , por lo tanto, es posible que los delitos por los cuales se podrían iniciar acciones relativas a este hecho no estén prescritos", expuso en el programa 'Ventaneando' este 29 de abril.

El defensor legal de Frida Sofía agregó que, aunque no podrán realizar ciertas pruebas periciales , los peritos tienen otros métodos para comprobar que la cantante, de 29 años, fue abusada.

"No importa que ya haya pasado tiempo, que no le hayan podido realizar una pericial en psicología inmediata o que no le hayan podido realizar una pericial en medicina forense y ginecología, pero el daño psicológico aún cuando se haga después si persiste, ese los peritos lo saben identificar", puntualizó en el show.