¿Quién tiene una mayor fortuna, Cazzu o Nodal?

¿A cuánto asciende la fortuna de Cazzu?

Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, ha forjado un amplio patrimonio por su cuenta. La ‘Nena tampa’ podría contar con una fortuna neta de aproximadamente 2 millones 700 mil dólares, es decir, alrededor de 40 millones de pesos mexicanos, según diversas fuentes.

¿Quién es más rico, Cazzu o Nodal?

A pesar de que Cazzu tiene una gran fortuna, Christian Nodal es más rico que su expareja. De acuerdo al sitio Celebrity Net Worth, que se encarga de proyectar las posibles fortunas de los famosos, a sus 25 años Nodal tendría 20 millones de dólares en sus bolsillos; es decir, más de 350 millones de pesos mexicanos.

Nodal ha demostrado su riqueza con un extravagante estilo de vida; por ejemplo, las incrustaciones de diamantes que tiene en los dientes le costaron por lo menos 800 mil dólares, según contó el propio artista.

¿Cuánto pedía Cazzu de pensión para su hija Inti?

Cuando Cazzu y Nodal se separaron, surgió una polémica derivada de la manutención de Inti. Cazzu inicialmente pedía a Christian una pensión de 2 millones 400 mil pesos mensuales; sin embargo, los abogados de Nodal lograron reducir la cifra considerablemente y se acordó que el cantante mexicano pagaría 123 mil pesos mexicanos al mes.



Ahora, se rumora que Cazzu podría perder la pensión tras la entrevista en la que desmintió la versión de Ángela Aguilar sobre el triángulo amoroso con Nodal. Como sabemos, a Cazzu le tomó meses decidirse a hablar al respecto, pero finalmente dijo en un canal de YouTube argentino:

"Lo terrible es que dicen una mentira. Hay una mentira atroz, que es que yo tenía un conocimiento de que ellos tenían una relación. Ella propone una historia muy distinta a la que yo conocía”.



Esto debido a que Ángela Aguilar afirmó ante un medio estadounidense que “todas las partes involucradas” sabían lo que pasaba y “no se rompió ningún corazón”.

De acuerdo con la periodista Maxine Woodside, la actual relación entre Cazzu y Christian Nodal podría incluir un contrato de confidencialidad y eso afectaría la manutención de Inti: