Captan a Cazzu en concierto y aseguran que estaba al borde de las lágrimas: ¿por Nodal?

Cazzu reapareció a semanas de desmentir la versión de Ángela Aguilar sobre lo mal que la pasó tras su ruptura con Christian Nodal. La cantante fue captada en el concierto de un famoso cantante mexicano, supuestamente, al borde de las lágrimas.

A través de varios videos que circulan en TikTok se reveló que, el pasado fin de semana, Cazzu asistió al show de Humbe en Buenos Aires, Argentina, donde habría sido captada al borde de las lágrimas.

De acuerdo con algunos de sus seguidores, la ‘Nena Trampa’ se habría conmovido en varias ocasiones durante el show, sobre todo, durante la interpretación de ‘Manada’, donde, incluso, fue captada grabando al cantante mexicano con su celular mientras cantaba.



Además del video viral en el que aparentemente Cazzu habría estado muy conmovida, la expareja de Christian Nodal fue captada bailando y cantando durante el show. Incluso, un detalle que pasó inadvertido es que dejó ver el fondo de pantalla de su celular en el que estaría una foto de su hija Ini.

Cazzu tendría una foto de su hija Inti como fondo de pantalla. Imagen Cazzu Global / TikTok



El 31 de octubre, Cazzu declaró en el programa ‘PLP’, de la cadena argentina Luzu TV, que no volvería a hablar sobre la vida de Christian Nodal luego de que Ángela Aguilar sugiriera en su entrevista para ‘ABC News Live’ que ella siempre supo de su relación.

"Esta es la primera y última vez que lo hago, lo hago en el espacio de mi amiga que no ha parado de llorar, porque sí hemos vivido probablemente uno de los peores momentos que uno hubiera imaginado", dijo.

Cazzu contradice versión de Ángela Aguilar sobre relación con Nodal

El 17 de octubre, Ángela Aguilar declaró a la periodista Mireya Villarreal: “Meses antes de que ustedes supieran, nosotros ya estábamos bien. Todos los involucrados estaban bien”.

“A nadie le rompieron el corazón y tenemos la consciencia tranquila”, insistió la hija de Pepe Aguilar, a lo que Cazzu respondió tajante dos semanas después.

“Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y que yo estaba en pleno conocimiento. Y como se sugiere que yo formé parte de una especie de plan, lo cual me siento un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira”, declaró.

"Se dijo que no se rompió un corazón y que no sufrió, yo sufrí muchísimo, se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho, fue un proceso muy doloroso y me parece que yo me manejé con mucho respeto por todos, sobre todo porque tengo una hija que tiene un papá que va a ser siempre su papá, pero siento que también un ejemplo para mi hija es que cuando las cosas transgreden una línea o un límite enseñarle que también hay que poner límites cuando te obligan a hacerlo", puntualizó.