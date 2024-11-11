Cazzu

Captan a Cazzu en concierto y aseguran que estaba al borde de las lágrimas: ¿por Nodal?

La trapera argentina reapareció en el show de un famoso cantante mexicano a semanas de desmentir la versión de Ángela Aguilar sobre lo mal que la pasó tras su ruptura con Christian Nodal.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Cazzu hace desgarradora confesión tras separación de Nodal: “He llorado con Inti en brazos”

Cazzu reapareció a semanas de desmentir la versión de Ángela Aguilar sobre lo mal que la pasó tras su ruptura con Christian Nodal. La cantante fue captada en el concierto de un famoso cantante mexicano, supuestamente, al borde de las lágrimas.

A través de varios videos que circulan en TikTok se reveló que, el pasado fin de semana, Cazzu asistió al show de Humbe en Buenos Aires, Argentina, donde habría sido captada al borde de las lágrimas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con algunos de sus seguidores, la ‘Nena Trampa’ se habría conmovido en varias ocasiones durante el show, sobre todo, durante la interpretación de ‘Manada’, donde, incluso, fue captada grabando al cantante mexicano con su celular mientras cantaba.

@humbearg

Cazzu dice presente en Escencia Tour #Humbe #EsenciaTour #Argentina @HUMBE

♬ sonido original - HUMBE ARGENTINA

Más sobre Cazzu

¿Nodal está afectado por las críticas a su entrevista hablando de Ángela Aguilar y Cazzu? Esto revelan
2 mins

¿Nodal está afectado por las críticas a su entrevista hablando de Ángela Aguilar y Cazzu? Esto revelan

Univision Famosos
¿Nodal ofreció dinero a Adela Micha para detener su polémica entrevista? Ella rompe el silencio
0:55

¿Nodal ofreció dinero a Adela Micha para detener su polémica entrevista? Ella rompe el silencio

Univision Famosos
Nodal visita la tumba de los abuelos de Ángela Aguilar: publica emotiva foto
2 mins

Nodal visita la tumba de los abuelos de Ángela Aguilar: publica emotiva foto

Univision Famosos
Cazzu habría regresado con su ex "desde hace un año": reportan que estarían viviendo juntos
3 mins

Cazzu habría regresado con su ex "desde hace un año": reportan que estarían viviendo juntos

Univision Famosos
Nodal habría dejado de pagar la renta de Cazzu por “mala conducta” y porque supuestamente metía a su ex
1:11

Nodal habría dejado de pagar la renta de Cazzu por “mala conducta” y porque supuestamente metía a su ex

Univision Famosos
Esto dice Cazzu sobre posar con poca ropa ante su regreso a OnlyFans: responde a críticas
0:56

Esto dice Cazzu sobre posar con poca ropa ante su regreso a OnlyFans: responde a críticas

Univision Famosos
Cazzu revela tener un crush con un “rapero”: “Ese es el hombre definitivo”
2 mins

Cazzu revela tener un crush con un “rapero”: “Ese es el hombre definitivo”

Univision Famosos
Cazzu sorprende con regreso a OnlyFans tras ventilar que manutención de Nodal no es “justa”
0:47

Cazzu sorprende con regreso a OnlyFans tras ventilar que manutención de Nodal no es “justa”

Univision Famosos
¿Nodal sin dinero?: dicen que “tiene que hacer un esfuerzo extraordinario” para pagar a Cazzu
2 mins

¿Nodal sin dinero?: dicen que “tiene que hacer un esfuerzo extraordinario” para pagar a Cazzu

Univision Famosos
Sherlyn sugiere a Cazzu ir contra Nodal en México ante polémica por pensión de su hija
2 mins

Sherlyn sugiere a Cazzu ir contra Nodal en México ante polémica por pensión de su hija

Univision Famosos


Además del video viral en el que aparentemente Cazzu habría estado muy conmovida, la expareja de Christian Nodal fue captada bailando y cantando durante el show. Incluso, un detalle que pasó inadvertido es que dejó ver el fondo de pantalla de su celular en el que estaría una foto de su hija Ini.

Cazzu tendría una foto de su hija Inti como fondo de pantalla.
Cazzu tendría una foto de su hija Inti como fondo de pantalla.
Imagen Cazzu Global / TikTok


El 31 de octubre, Cazzu declaró en el programa ‘PLP’, de la cadena argentina Luzu TV, que no volvería a hablar sobre la vida de Christian Nodal luego de que Ángela Aguilar sugiriera en su entrevista para ‘ABC News Live’ que ella siempre supo de su relación.

"Esta es la primera y última vez que lo hago, lo hago en el espacio de mi amiga que no ha parado de llorar, porque sí hemos vivido probablemente uno de los peores momentos que uno hubiera imaginado", dijo.

Cazzu contradice versión de Ángela Aguilar sobre relación con Nodal

El 17 de octubre, Ángela Aguilar declaró a la periodista Mireya Villarreal: “Meses antes de que ustedes supieran, nosotros ya estábamos bien. Todos los involucrados estaban bien”.

“A nadie le rompieron el corazón y tenemos la consciencia tranquila”, insistió la hija de Pepe Aguilar, a lo que Cazzu respondió tajante dos semanas después.

“Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y que yo estaba en pleno conocimiento. Y como se sugiere que yo formé parte de una especie de plan, lo cual me siento un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira”, declaró.

PUBLICIDAD

"Se dijo que no se rompió un corazón y que no sufrió, yo sufrí muchísimo, se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho, fue un proceso muy doloroso y me parece que yo me manejé con mucho respeto por todos, sobre todo porque tengo una hija que tiene un papá que va a ser siempre su papá, pero siento que también un ejemplo para mi hija es que cuando las cosas transgreden una línea o un límite enseñarle que también hay que poner límites cuando te obligan a hacerlo", puntualizó.

Video ¿Indirecta? Captan a Cazzu luciendo esponjas como las que usaría Ángela Aguilar
Relacionados:
CazzuÁngela AguilarChristian NodalFamososEscándalos de famososLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD