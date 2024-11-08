¿Cazzu tiene un aliado cerca de Nodal y Ángela Aguilar?: reportan un ‘espía’ entre sus allegados

Video Cazzu sorprende con reacción sobre su hija mientras es comparada con Ángela Aguilar por su look

Cazzu tendría un aliado cerca de Christian Nodal y Ángela Aguilar. Según reportó Javier Ceriani, la ‘Nena Trampa’ estaría enterada de todos los movimientos de la pareja porque entre sus allegados se encontraría una persona muy cercana a ella.

De acuerdo con el presentador argentino, una de las preocupaciones de los padres del intérprete de ‘Botella tras botella’ es que entre los elementos de seguridad de su hijo se encontraría el “guarura de Cazzu”, quien daría cuenta a la madre de Inti de los pasos que da su exapreja.

“La preocupación de los padres de Nodal es que él sigue teniendo al guardaespaldas de Cazzu, que es argentino, y que ellos sospechan que es el que le cuenta todos los movimientos a Cazzu de Christian Nodal”, especuló en ‘Chisme No Like’, el 6 de noviembre.

Ceriani resaltó que el supuesto ‘espía’ habría sido parte del equipo de seguridad de Julieta Cazzuchelli cuando ésta todavía tenía una relación con el ahora esposo de Ángela Aguilar, por lo que insistió: “ese chico tiene contacto con Cazzu, seguro”.

Hasta el momento, la intérprete de ‘Mucha Dada’ no ha confirmado ni negado esta información. Sin embargo, en su pasada participación en el programa ‘PLP’, de la cadena argentina Luzu TV, Cazzu declaró que no volvería a hablar sobre la vida de Christian Nodal luego de que Ángela Aguilar sugiriera en su entrevista para ‘ABC News Live’ que ella siempre supo de su relación.

"Esta es la primera y última vez que lo hago, lo hago en el espacio de mi amiga que no ha parado de llorar, porque sí hemos vivido probablemente uno de los peores momentos que uno hubiera imaginado", dijo Cazzu.

Cazzu contradice versión de Ángela Aguilar sobre relación con Nodal

El 17 de octubre, Ángela Aguilar declaró a Mireya Villarreal: “Meses antes de que ustedes supieran, nosotros ya estábamos bien. Todos los involucrados estaban bien”.

“A nadie le rompieron el corazón y tenemos la consciencia tranquila”, insistió la hija de Pepe Aguilar, a lo que Cazzu respondió tajante el 31 de octubre.

“Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y que yo estaba en pleno conocimiento. Y como se sugiere que yo formé parte de una especie de plan, lo cual me siento un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira”, declaró.

"Se dijo que no se rompió un corazón y que no sufrió, yo sufrí muchísimo, se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho, fue un proceso muy doloroso y me parece que yo me manejé con mucho respeto por todos, sobre todo porque tengo una hija que tiene un papá que va a ser siempre su papá, pero siento que también un ejemplo para mi hija es que cuando las cosas trasgreden una línea o un límite enseñarle qu también hay que poner límites cuando te obligan a hacerlo", puntualizó.