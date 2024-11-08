Cazzu

¿Cazzu tiene un aliado cerca de Nodal y Ángela Aguilar?: reportan un ‘espía’ entre sus allegados

El presentador argentino Javier Ceriani reportó que entre los allegados de la pareja se encontraría una persona que sería muy cercana a Cazzu.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Cazzu sorprende con reacción sobre su hija mientras es comparada con Ángela Aguilar por su look

Cazzu tendría un aliado cerca de Christian Nodal y Ángela Aguilar. Según reportó Javier Ceriani, la ‘Nena Trampa’ estaría enterada de todos los movimientos de la pareja porque entre sus allegados se encontraría una persona muy cercana a ella.

De acuerdo con el presentador argentino, una de las preocupaciones de los padres del intérprete de ‘Botella tras botella’ es que entre los elementos de seguridad de su hijo se encontraría el “guarura de Cazzu”, quien daría cuenta a la madre de Inti de los pasos que da su exapreja.

PUBLICIDAD

“La preocupación de los padres de Nodal es que él sigue teniendo al guardaespaldas de Cazzu, que es argentino, y que ellos sospechan que es el que le cuenta todos los movimientos a Cazzu de Christian Nodal”, especuló en ‘Chisme No Like’, el 6 de noviembre.

Ceriani resaltó que el supuesto ‘espía’ habría sido parte del equipo de seguridad de Julieta Cazzuchelli cuando ésta todavía tenía una relación con el ahora esposo de Ángela Aguilar, por lo que insistió: “ese chico tiene contacto con Cazzu, seguro”.

Más sobre Cazzu

Esto dice Cazzu sobre posar con poca ropa ante su regreso a OnlyFans: responde a críticas
0:56

Esto dice Cazzu sobre posar con poca ropa ante su regreso a OnlyFans: responde a críticas

Univision Famosos
Cazzu revela tener un crush con un “rapero”: “Ese es el hombre definitivo”
2 mins

Cazzu revela tener un crush con un “rapero”: “Ese es el hombre definitivo”

Univision Famosos
Cazzu sorprende con regreso a OnlyFans tras ventilar que manutención de Nodal no es “justa”
0:47

Cazzu sorprende con regreso a OnlyFans tras ventilar que manutención de Nodal no es “justa”

Univision Famosos
¿Nodal sin dinero?: dicen que “tiene que hacer un esfuerzo extraordinario” para pagar a Cazzu
2 mins

¿Nodal sin dinero?: dicen que “tiene que hacer un esfuerzo extraordinario” para pagar a Cazzu

Univision Famosos
Sherlyn sugiere a Cazzu ir contra Nodal en México ante polémica por pensión de su hija
2 mins

Sherlyn sugiere a Cazzu ir contra Nodal en México ante polémica por pensión de su hija

Univision Famosos
Cazzu estaría ganando más dinero que Nodal: la reportan “en su mejor momento”
2 mins

Cazzu estaría ganando más dinero que Nodal: la reportan “en su mejor momento”

Univision Famosos
Nodal no se habría casado con Ángela ni terminado con Cazzu en fechas que dijo: nuevas revelaciones
1:00

Nodal no se habría casado con Ángela ni terminado con Cazzu en fechas que dijo: nuevas revelaciones

Univision Famosos
Aparece ex de Nodal y hace revelaciones tras polémica entrevista: “No ha cambiado”
1:00

Aparece ex de Nodal y hace revelaciones tras polémica entrevista: “No ha cambiado”

Univision Famosos
Cazzu reaparece con su hija Inti con importante momento tras polémica entrevista de Nodal
0:57

Cazzu reaparece con su hija Inti con importante momento tras polémica entrevista de Nodal

Univision Famosos
Le gritan “¡Cazzu!” a Nodal en pleno concierto tras polémica entrevista: así reacciona
1:00

Le gritan “¡Cazzu!” a Nodal en pleno concierto tras polémica entrevista: así reacciona

Univision Famosos

Hasta el momento, la intérprete de ‘Mucha Dada’ no ha confirmado ni negado esta información. Sin embargo, en su pasada participación en el programa ‘PLP’, de la cadena argentina Luzu TV, Cazzu declaró que no volvería a hablar sobre la vida de Christian Nodal luego de que Ángela Aguilar sugiriera en su entrevista para ‘ABC News Live’ que ella siempre supo de su relación.

"Esta es la primera y última vez que lo hago, lo hago en el espacio de mi amiga que no ha parado de llorar, porque sí hemos vivido probablemente uno de los peores momentos que uno hubiera imaginado", dijo Cazzu.

Cazzu contradice versión de Ángela Aguilar sobre relación con Nodal

El 17 de octubre, Ángela Aguilar declaró a Mireya Villarreal: “Meses antes de que ustedes supieran, nosotros ya estábamos bien. Todos los involucrados estaban bien”.

“A nadie le rompieron el corazón y tenemos la consciencia tranquila”, insistió la hija de Pepe Aguilar, a lo que Cazzu respondió tajante el 31 de octubre.

PUBLICIDAD

“Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y que yo estaba en pleno conocimiento. Y como se sugiere que yo formé parte de una especie de plan, lo cual me siento un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira”, declaró.

"Se dijo que no se rompió un corazón y que no sufrió, yo sufrí muchísimo, se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho, fue un proceso muy doloroso y me parece que yo me manejé con mucho respeto por todos, sobre todo porque tengo una hija que tiene un papá que va a ser siempre su papá, pero siento que también un ejemplo para mi hija es que cuando las cosas trasgreden una línea o un límite enseñarle qu también hay que poner límites cuando te obligan a hacerlo", puntualizó.

Video Cazzu responde fuerte a Ángela Aguilar por decir que "sabía" de su relación con Nodal
Relacionados:
CazzuChristian NodalÁngela AguilarFamososLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD