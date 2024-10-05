Resurgen fotos de ex de 'Diddy' con uñas blancas, supuesta señal de las 'freak offs' que organizaba

Video ¿Qué es lo que los famosos decían de las escandalosas fiestas de Sean ‘Diddy’ Combs?

Cassie Ventura presentó una demanda contra Sean 'Diddy' Combs en noviembre de 2023, acusándolo de abuso sexual y físico durante su relación intermitente de 13 años.

Entre las declaraciones que dio, explicó que al rapero le gustaba contratar servidores sexuales para que tuvieran encuentros con ella mientras él los grabada, eventos a los que llamaba 'freak offs', en los que había todo tipo de sustancias ilícitas y bebidas alcohólicas.

PUBLICIDAD

Además, le pedía a Cassie que para esas reuniones se pintara las uñas de color blanco por una razón especial.

"Para contrastar sus uñas con la piel de los hombres negros que contrataba para tener sexo con ella", se detalla en la denuncia que Cassie interpuso en 2023.

El arresto de Sean 'Diddy' Combs ha provocado que todo tipo de contenidos resurjan y ahora tengan otro significado, tras darse a conocer lo que hacía en sus fiestas y eventos privados.

Resurgen fotos de Cassie Ventura con uñas blancas

La agencia Grosby Group compartió imágenes de la modelo y el rapero en una fiesta que él organizó en el Lime Light Club en Jamaica, en enero de 2013.

En las fotografías se aprecia que la entonces pareja se divertía en su mesa y los acompañaba el campeón de boxeo británico Lennox Lewis, y las estrellas jamaiquinas del dancehall Beenie Man, Kiprich y Tommy Lee Sparta.

Cassie, Tommy Lee Sparta, 'Diddy' y Kiprich en fiesta del rapero en Jamaica en 2013. Imagen FRIDA/Mega/The Grosby Group

En ese evento Cassie llevaba las uñas de las manos pintadas de color blanco y, según la agencia fotográfica, se alcanzan a apreciar marcas de posibles golpes en la cabeza.

Cassie Ventura con uñas blancas en fiesta organizada por Sean 'Diddy' Combs en 2013 en Jamaica. Imagen The Grosby Group

Sean 'Diddy' Combs fue arrestado el 16 de septiembre de 2024 en un hotel de Manhattan. Lo acusan de varios cargos federales, incluyendo crimen organizado, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución.

Las imputaciones detallan que Combs habría estado involucrado en un patrón persistente de abuso hacia mujeres y hombres durante más de una década.