Sean Diddy Combs

Resurgen fotos de ex de 'Diddy' con uñas blancas, supuesta señal de las 'freak offs' que organizaba

En la denuncia que Cassie Ventura interpuso explica por qué el rapero le pedía que se pintara las uñas con esmalte blanco. En medio del escándalo, resurgen fotos donde se le ven de ese color y algunas marcas de golpes en la cabeza.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video ¿Qué es lo que los famosos decían de las escandalosas fiestas de Sean ‘Diddy’ Combs?

Cassie Ventura presentó una demanda contra Sean 'Diddy' Combs en noviembre de 2023, acusándolo de abuso sexual y físico durante su relación intermitente de 13 años.

Entre las declaraciones que dio, explicó que al rapero le gustaba contratar servidores sexuales para que tuvieran encuentros con ella mientras él los grabada, eventos a los que llamaba 'freak offs', en los que había todo tipo de sustancias ilícitas y bebidas alcohólicas.

PUBLICIDAD

Además, le pedía a Cassie que para esas reuniones se pintara las uñas de color blanco por una razón especial.

"Para contrastar sus uñas con la piel de los hombres negros que contrataba para tener sexo con ella", se detalla en la denuncia que Cassie interpuso en 2023.

Más sobre Sean Diddy Combs

Sean Diddy Combs habría despertado en prisión "con un cuchillo en la garganta": esto se sabe
2 mins

Sean Diddy Combs habría despertado en prisión "con un cuchillo en la garganta": esto se sabe

Univision Famosos
Dictan sentencia a Sean ‘Diddy’ Combs: estos años estará en prisión
1:06

Dictan sentencia a Sean ‘Diddy’ Combs: estos años estará en prisión

Univision Famosos
Sean ‘Diddy’ Combs es sentenciado a 4 años de prisión luego de evitar la cadena perpetua
2 mins

Sean ‘Diddy’ Combs es sentenciado a 4 años de prisión luego de evitar la cadena perpetua

Univision Famosos
‘Diddy’ Combs suplica “misericordia” antes de ser sentenciado: pide perdón
2 mins

‘Diddy’ Combs suplica “misericordia” antes de ser sentenciado: pide perdón

Univision Famosos
Sean 'Diddy' Combs recibe "ovación de pie" de reclusos tras veredicto en juicio: los detalles
2 mins

Sean 'Diddy' Combs recibe "ovación de pie" de reclusos tras veredicto en juicio: los detalles

Univision Famosos
Los rostros de los hijos y familia de ‘Diddy’ tras conocer veredicto contra el rapero
0:51

Los rostros de los hijos y familia de ‘Diddy’ tras conocer veredicto contra el rapero

Univision Famosos
Sean ‘Diddy’ Combs es culpable, pero absuelto de los cargos más graves: detalles
0:57

Sean ‘Diddy’ Combs es culpable, pero absuelto de los cargos más graves: detalles

Univision Famosos
Sean 'Diddy' Combs absuelto por tráfico sexual: lo declaran culpable en estos dos cargos
2 mins

Sean 'Diddy' Combs absuelto por tráfico sexual: lo declaran culpable en estos dos cargos

Univision Famosos
Juicio de Sean ‘Diddy’ Combs: jurado llega a un veredicto parcial sobre 4 cargos en su contra
3 mins

Juicio de Sean ‘Diddy’ Combs: jurado llega a un veredicto parcial sobre 4 cargos en su contra

Univision Famosos
‘Diddy’ exigía a Cassie Ventura ocultar sus raíces: no quería que se viera “demasiado mexicana”
1:04

‘Diddy’ exigía a Cassie Ventura ocultar sus raíces: no quería que se viera “demasiado mexicana”

Univision Famosos

El arresto de Sean 'Diddy' Combs ha provocado que todo tipo de contenidos resurjan y ahora tengan otro significado, tras darse a conocer lo que hacía en sus fiestas y eventos privados.

Resurgen fotos de Cassie Ventura con uñas blancas

La agencia Grosby Group compartió imágenes de la modelo y el rapero en una fiesta que él organizó en el Lime Light Club en Jamaica, en enero de 2013.

En las fotografías se aprecia que la entonces pareja se divertía en su mesa y los acompañaba el campeón de boxeo británico Lennox Lewis, y las estrellas jamaiquinas del dancehall Beenie Man, Kiprich y Tommy Lee Sparta.

Cassie, Tommy Lee Sparta, 'Diddy' y Kiprich en fiesta del rapero en Jamaica en 2013.
Cassie, Tommy Lee Sparta, 'Diddy' y Kiprich en fiesta del rapero en Jamaica en 2013.
Imagen FRIDA/Mega/The Grosby Group

En ese evento Cassie llevaba las uñas de las manos pintadas de color blanco y, según la agencia fotográfica, se alcanzan a apreciar marcas de posibles golpes en la cabeza.

Cassie Ventura con uñas blancas en fiesta organizada por Sean 'Diddy' Combs en 2013 en Jamaica.
Cassie Ventura con uñas blancas en fiesta organizada por Sean 'Diddy' Combs en 2013 en Jamaica.
Imagen The Grosby Group

Sean 'Diddy' Combs fue arrestado el 16 de septiembre de 2024 en un hotel de Manhattan. Lo acusan de varios cargos federales, incluyendo crimen organizado, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución.

Las imputaciones detallan que Combs habría estado involucrado en un patrón persistente de abuso hacia mujeres y hombres durante más de una década.

Cassie Ventura aparece en fiesta de 'Diddy' de 2013 con aparente golpe en la cabeza.
Cassie Ventura aparece en fiesta de 'Diddy' de 2013 con aparente golpe en la cabeza.
Imagen The Grosby Group
Relacionados:
Sean Diddy CombsCassie VenturaCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX