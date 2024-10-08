Sean Diddy Combs

Sean 'Diddy' Combs mostraba cómo sus invitados quedaban "desmayados" en sus polémicas fiestas

Resurge un video de las fiestas de Sean 'Diddy' Combs en el que se aprecia que uno de los DJs que amenizó el evento está recostado aparentemente inconsciente, situación que el rapero ventila.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video El video donde ‘Diddy’ alardeaba del “desmayo” de sus invitados en sus polémicas fiestas

Continúan saliendo a la luz videos y declaraciones de testigos de las polémicas fiestas que Sean 'Diddy' Combs organizaba.

Ahora se filtró un clip de una reunión del pasado que se llevó a cabo en Londres, según detalla TMZ, donde el rapero ventila que el DJs que amenizó el evento " se desmayó" y quedó recostado en un sofá.

"Nat, quítate del camino, todavía estás vivo… es un verdadero DJ. Se supone que los DJ no deben desmayarse, pero esto es lo que pasa cuando vienes a una fiesta de 'Diddy', los pongo a dormir", dice Combs frente a la cámara.

En el video se aprecia a un hombre recostado boca abajo que luce aparentemente inconsciente, mientras varias personas se sientan a su lado.

Una persona cercana a 'Diddy' dijo a TMZ que la gente ha filtrado este tipo de videos sacándolos de contexto.

"Sus declaraciones no tenían la intención de ser despectivas. La gente sigue repitiendo viejos videoclips para que encajen en una cierta narrativa negativa y están fuera de contexto".

Las polémicas fiestas de 'Diddy' Combs

De acuerdo a las denuncias interpuestas por algunas presuntas víctimas y a las declaraciones de testigos, en las polémicas fiestas de Sean 'Diddy' Combs "se permitía de todo" y se consumían sustancias ilícitas, por lo cual se sabía que eran "salvajes".

También se practicaban delitos sexuales e, incluso, el rapero grababa a los participantes sin su consentimiento y después utilizaba los videos "como chantaje", para evitar futuras denuncias.

De acuerdo con US Weekly, la mayoría de las celebridades que asistían a las fiestas de 'Diddy' se retiraban alrededor de las 3 de la madrugada, pues sabían que las cosas se pondrían turbias.

" Las chicas empezaban a perder su ropa, esa era la señal para que la gente se fuera", pues el consumo de sustancias comenzaba y llegaban los trabajadores sexuales que "harían lo que quisieras", detalla un testigo.

