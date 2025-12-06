Ferdinando Valencia

¡Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman tendrán niño!: así revelaron el original nombre

La pareja convocó al pueblo de Comala a que los acompañara a descubrir el sexo de su bebé. Entre decenas de personas, Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman celebran que tendrán niño.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman muestran la carita de su bebé ‘arcoíris’ y tienen una gran duda

Un mes después de que Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia sorprendieran al anunciar que están esperando un bebé arcoíris, este 6 de diciembre descubrieron que tendrán niño.

El actor y su pareja hicieron el 'gender reveal' en el pueblo de Comala, Colima, en donde la feliz pareja reside.

PUBLICIDAD

Con fuegos artificiales y humo color azul dieron a conocer que el varoncito se llamará Saulo.

A través de las redes, los famosos convocaron al público para que los acompañara en este especial momento, pero también lo transmitieron por YouTube.

Con fuegos artificiales y humo color azul descubrieron que tendrán niño y el nombre del bebé.
Con fuegos artificiales y humo color azul descubrieron que tendrán niño y el nombre del bebé.
Imagen Famigovios/YouTube

Más sobre Ferdinando Valencia

Pareja de Ferdinando Valencia dice qué le preocupa de su embarazo y el trastorno que sufrió en el anterior
3 mins

Pareja de Ferdinando Valencia dice qué le preocupa de su embarazo y el trastorno que sufrió en el anterior

Univision Famosos
Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman muestran la carita de su bebé ‘arcoíris’ y tienen una gran duda
0:54

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman muestran la carita de su bebé ‘arcoíris’ y tienen una gran duda

Univision Famosos
Hijo de Ferdinando Valencia sorprende con predicción al escuchar los latidos del bebé ‘arcoíris’
0:57

Hijo de Ferdinando Valencia sorprende con predicción al escuchar los latidos del bebé ‘arcoíris’

Univision Famosos
Ferdinando Valencia revela detalle insólito sobre el futuro nacimiento de su bebé arcoíris: “Dios está”
1 mins

Ferdinando Valencia revela detalle insólito sobre el futuro nacimiento de su bebé arcoíris: “Dios está”

Univision Famosos
Pareja de Ferdinando Valencia vive “milagro” con embarazo tras muerte de su bebé: muestra pancita
0:57

Pareja de Ferdinando Valencia vive “milagro” con embarazo tras muerte de su bebé: muestra pancita

Univision Famosos
Ferdinando Valencia tiene una hija de 22 años, ¿quién es su mamá y a qué se dedica?
1:11

Ferdinando Valencia tiene una hija de 22 años, ¿quién es su mamá y a qué se dedica?

Univision Famosos
Hijo de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman tuvo trágica muerte: así fue su dura lucha por vivir
1:15

Hijo de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman tuvo trágica muerte: así fue su dura lucha por vivir

Univision Famosos
Esposa de Ferdinando Valencia enseña su pancita de embarazo: antes sufrió la muerte de su hijo mellizo
1 mins

Esposa de Ferdinando Valencia enseña su pancita de embarazo: antes sufrió la muerte de su hijo mellizo

Univision Famosos
Entre lágrimas, Ferdinando Valencia dice que se le apareció su fallecido hijo: confirma bebé ‘arcoíris’
1:18

Entre lágrimas, Ferdinando Valencia dice que se le apareció su fallecido hijo: confirma bebé ‘arcoíris’

Univision Famosos
¡Ferdinando Valencia espera un bebé arcoíris con Brenda Kellerman! Hace 6 años perdió a su hijo Dante
2 mins

¡Ferdinando Valencia espera un bebé arcoíris con Brenda Kellerman! Hace 6 años perdió a su hijo Dante

Univision Famosos

El anuncio del embarazo

El 4 de noviembre Brenda y Ferdinando anunciaron a través de las redes sociales que estaban esperando un bebé.

Con un emotivo video publicado en su canal de YouTube 'Famigovios', la pareja compartió que este embarazo es un "milagro arcoíris", símbolo de esperanza tras la pérdida de su hijo mellizo Dante en 2019.

“Este bebé llega rodeado de luz y amor. Gracias infinitas por acompañarnos en este camino”, escribió Brenda en Instagram.

Por su parte, Ferdinando confesó que un sueño con Dante lo llevó a pensar que "nuestro hijo nos envió este regalo".

En el clip muestran que en agosto Brenda presentó un retraso en su periodo, justo en el aniversario luctuoso de Dante.

El 4 de noviembre anunciaron el embarazo y el día 28 del mes, Brenda compartió todo avanza sin complicaciones y que ya superó el primer trimestre.

Brenda Kellerman tiene cuidados especiales en su embarazo

La pareja de Ferdinando Valencia compartió que, por su antecedente de preeclampsia, sigue un estricto control médico que incluye dieta balanceada, caminatas y monitoreo constante para garantizar un embarazo saludable.

La pérdida de Dante

Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia sufrieron la dolorosa muerte de su hija mellizo Dante, el 3 de agosto de 2019, solo tres meses después de su nacimiento.

PUBLICIDAD

Permaneció hospitalizado la mayor parte de su vida tras sufrir complicaciones como meningitis bacteriana, inflamación del cerebro y médula, hidrocefalia, fallas cardíacas, renales, pulmonares e incluso amputación de una pierna.

El 4 de agosto de 2019 se celebró una misa de cuerpo presente en el Templo San Miguel del Espíritu Santo, Comala, Colima, pueblo donde ahora la pareja, familiares y seguidores celebran que los famosos tendrán un varoncito.

Relacionados:
Ferdinando ValenciaBrenda KellermanFamosas EmbarazadasTelenovelasNovelasCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Desastre en familia
Sonoro - Los sonidos de una generación
Gratis
Tigres: La historia perfecta
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX