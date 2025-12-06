¡Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman tendrán niño!: así revelaron el original nombre
La pareja convocó al pueblo de Comala a que los acompañara a descubrir el sexo de su bebé. Entre decenas de personas, Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman celebran que tendrán niño.
Un mes después de que Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia sorprendieran al anunciar que están esperando un bebé arcoíris, este 6 de diciembre descubrieron que tendrán niño.
El actor y su pareja hicieron el 'gender reveal' en el pueblo de Comala, Colima, en donde la feliz pareja reside.
Con fuegos artificiales y humo color azul dieron a conocer que el varoncito se llamará Saulo.
A través de las redes, los famosos convocaron al público para que los acompañara en este especial momento, pero también lo transmitieron por YouTube.
El anuncio del embarazo
El 4 de noviembre Brenda y Ferdinando anunciaron a través de las redes sociales que estaban esperando un bebé.
Con un emotivo video publicado en su canal de YouTube 'Famigovios', la pareja compartió que este embarazo es un "milagro arcoíris", símbolo de esperanza tras la pérdida de su hijo mellizo Dante en 2019.
“Este bebé llega rodeado de luz y amor. Gracias infinitas por acompañarnos en este camino”, escribió Brenda en Instagram.
Por su parte, Ferdinando confesó que un sueño con Dante lo llevó a pensar que "nuestro hijo nos envió este regalo".
En el clip muestran que en agosto Brenda presentó un retraso en su periodo, justo en el aniversario luctuoso de Dante.
El 4 de noviembre anunciaron el embarazo y el día 28 del mes, Brenda compartió todo avanza sin complicaciones y que ya superó el primer trimestre.
Brenda Kellerman tiene cuidados especiales en su embarazo
La pareja de Ferdinando Valencia compartió que, por su antecedente de preeclampsia, sigue un estricto control médico que incluye dieta balanceada, caminatas y monitoreo constante para garantizar un embarazo saludable.
La pérdida de Dante
Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia sufrieron la dolorosa muerte de su hija mellizo Dante, el 3 de agosto de 2019, solo tres meses después de su nacimiento.
Permaneció hospitalizado la mayor parte de su vida tras sufrir complicaciones como meningitis bacteriana, inflamación del cerebro y médula, hidrocefalia, fallas cardíacas, renales, pulmonares e incluso amputación de una pierna.
El 4 de agosto de 2019 se celebró una misa de cuerpo presente en el Templo San Miguel del Espíritu Santo, Comala, Colima, pueblo donde ahora la pareja, familiares y seguidores celebran que los famosos tendrán un varoncito.