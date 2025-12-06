Arturo Carmona

Arturo Carmona le pone alto a periodista que 'regañó' a su hija por polémica con Alicia Villarreal

Arturo Carmona arremetió en contra de Pati Chapoy, tras 'regañar' a Melenie por expresar que está alejada de su madre y que no está de acuerdo con su noviazgo con Cibad Hernández.

Video Hija de Alicia Villarreal arremete contra periodista que la regaña por presuntamente ser mantenida

Arturo Carmona no se quedó callado ante el 'regaño' que la periodista Pati Chapoy le envió a su hija Melenie a través del programa 'Ventaneado', en donde reprueba que no apoye a su madre, Alicia Villarreal, y también le recrimina que supuestamente la cantante es quien la mantiene.

La titular del programa de espectáculos también lamentó que el actor apoyara la actitud de la joven, de 26 años, en la emisión del 4 de diciembre.

Arturo Carmona le pone un alto a Pati Chapoy

La noche del 5 de diciembre, Arturo Carmona utilizó su cuenta de Instagram para responderle a Pati Chapoy y pedirle que se abstenga de hacer opiniones sin conocer la situación.

"No entiendo su falta de respeto hacia mi persona y hacia mi hija. El hecho de que usted sea una figura pública titular de un programa de espectáculos no le da derecho a hablar así nada más a la ligera sin conocimiento de causa. Con todo respeto se está equivocando señora", dice al inicio del video.

Carmona señaló que el que tenga "entrevistas pagadas" o "pactadas" no significa "que la versión de la otra persona sea la correcta o verdadera".

"Le voy a agradecer mucho que se abstenga a referirse a mi y hacia mi hija de esta manera", añadió.

Arturo también la señaló de ser la "responsable del todo el 'hate'" que Melenie está recibiendo tras el 'regaño' y pidió que concientizara sobre el "poder de convocatoria" que tiene.

"Usted no sabe lo que genera con estas irresponsabilidades, con comentarios de esta índole".

Explicó que su hija solo "expresa lo que ella quiere, siente, conforme a cosas que usted no conoce, de verdad espero que recapacite", sentenció.

Arturo carmona respondió a Pati Chapoy tras 'regañar' a su hija Melenie.
¿Qué dijo Pati Chapoy?

El 4 de diciembre, la periodista reprochó la actitud de Melenie Carmona al declarar en un 'live' que "no estaba de acuerdo" con el noviazgo de su madre, Alicia Villarreal, con Cibad Hernández. Además, dijo que lamentaba que Arturo Carmona la apoyara.

"Es muy lastimoso que hayas decidido hablar como lo hiciste, porque no se vale", expresa Chapoy.

"No debes de utilizar el internet para hablar en la forma en que te dirigiste a tu mamá. Es muy triste y más triste que tu papá te esté apoyando públicamente, eso es muy desagradable lo que tú hiciste", añadió.

"Tu mamá ya no tiene obligación de mantenerte, Melenie. Hasta el día de hoy, ¿Cuál es tu oficio? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde consigues el dinero para mantenerte? Y no nada más tú, también tus hermanos. Ya están en edad de trabajar. ¿Quién los está manteniendo en los estudios en Estados Unidos? Tu mamá. Porque es una persona que durante 30 años se ha partido el arriba de un escenario para darte a ti y a tus hermanos una mejor vida. ¿Qué más quieres? Ahora la lastimas, ¿no?", añadió la periodista.

