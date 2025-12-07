¿Ariadne Díaz está embarazada? La actriz responde tras levantar sospechas
Ariadne Díaz dejó las cosas claras sobre las dudas que algunos tienen y las sospechas de que podría estar embarazada: ¿espera bebé de Marcus Ornellas?
Ariadne Díaz levantó entre sus fans sospechas de un posible embarazo y enfrentó los cuestionamientos para dar a conocer su estado ante las dudas que existen.
Ariadne Díaz responde si espera bebé
La actriz de Papás por Siempre hizo un 'live' este sábado 6 de diciembre en el que compartió la razón por la que se había alejado de redes sociales.
Mencionó que lo hizo porque consideró que para ella era necesario después de grabar la telenovela y de estar alejada de Marcus Ornellas, quien se fue a Brasil a filmar una película.
Pero más allá de compartir su sentir, la artista de 39 años llamó la atención por algunos motivos.
Uno de ellos tuvo que ver con su drástico cambio de look, pues ahora apareció con el cabello corto, luego de años de tener una larga cabellera. Además, dejó de ser pelirroja.
Fue un cambio de imagen que fue aplaudido por muchos, entre ellos el de su pareja Marcus Ornellas, quien apareció junto a ella en algunos momentos del 'live'.
"¿Qué les pareció el corte? Me encantó", destacó el actor brasileño.
Pero además, hubo alguien que en especial fue directa con Ariadne Díaz y le externó sus sospechas: "¿Estás embarazada?"
Ariadne Díaz no tardó mucho en responder para dejar las cosas claras sobre su estado: "No".
Ella ya es madre de Diego, el hijo de 9 años que comparte con Marcus Ornellas.
Ariadne Díaz: ¿adoptar o congelar óvulos?
A finales de diciembre de 2023, la artista sorprendió al hablar sobre la adopción cuando fue cuestionada si preferiría esa vía para tener otro hijo o hija o si se decantaba por congelar sus óvulos.
"Adoptar a un niño sin pensarlo dos veces", respondió en ese entonces a 'Venga la alegría'.
La actriz de Vencer la Ausencia, que puedes ver aquí en ViX, estableció la razón por la que no optaría por el congelamiento de óvulos.
"Yo someterme a todo lo que conlleva prepararte para los óvulos y congelarlos y demás yo no estaría dispuesta a eso", dijo.