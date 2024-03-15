Fernando Colunga Olivares

Chantal Andere revela que ya felicitó a Colunga por “su paternidad”: “Va a saber lo que es bueno”

Chantal Andere dio a conocer que le envió un mensaje a Fernando Colunga con motivo del supuesto nacimiento de su primer hijo con Blanca Soto. ¿El actor le respondió confirmando la noticia?

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Fernando Colunga y Blanca Soto habrían tenido un hijo tras haber vivido un "desastre": esto pasó

Fernando Colunga y Blanca Soto continúan guardando hermetismo a días de que trascendiera que habrían dado la bienvenida a su primer hijo.

De acuerdo con la presentadora Alix Aspe, de N+, el bebé, “un niño”, nació en la ciudad de Miami, Florida, y el histrión “estuvo ahí para cortar el cordón umbilical” y estar cerca de la actriz “todo el tiempo”.

PUBLICIDAD

Aunque públicamente los actores no han confirmado la feliz noticia, su colega Chantal Andere ya se pronunció al respecto.

Chantal Andere comparte que felicitó a Fernando Colunga por haber convertido en padre

La noche de este 14 de marzo, Chantal Andere acudió al estreno de la puesta en escena ‘Cabaret’, en un teatro de la Ciudad de México.

Más sobre Fernando Colunga Olivares

Fernando Colunga habla como nunca de su familia tras convertirse en papá por primera vez: “Bien bonita”
2 mins

Fernando Colunga habla como nunca de su familia tras convertirse en papá por primera vez: “Bien bonita”

Univision Famosos
"Se está haciendo rico a costillas de todos”: Catherine Siachoque ventila que Colunga cobra en el foro
0:57

"Se está haciendo rico a costillas de todos”: Catherine Siachoque ventila que Colunga cobra en el foro

Univision Famosos
Galán de ‘Rosalinda’ defiende orientación sexual de Fernando Colunga: “Estamos ya en el siglo XXI”
1:00

Galán de ‘Rosalinda’ defiende orientación sexual de Fernando Colunga: “Estamos ya en el siglo XXI”

Univision Famosos
Actor de ‘Amanecer’ revela crisis que sufrió tras polémica por hablar de Colunga: “Estaba llorando”
2 mins

Actor de ‘Amanecer’ revela crisis que sufrió tras polémica por hablar de Colunga: “Estaba llorando”

Univision Famosos
Fernando Colunga se pronuncia ante actor que reveló supuestas intimidades de él: esto le dijo
0:52

Fernando Colunga se pronuncia ante actor que reveló supuestas intimidades de él: esto le dijo

Univision Famosos
Fernando Colunga hace inesperado anuncio sobre actor que habló de él: “Lo que se suscitó con este señor”
2 mins

Fernando Colunga hace inesperado anuncio sobre actor que habló de él: “Lo que se suscitó con este señor”

Univision Famosos
¿Fernando Colunga va a volver a ser papá pronto? Mhoni Vidente hace predicción
0:54

¿Fernando Colunga va a volver a ser papá pronto? Mhoni Vidente hace predicción

Univision Famosos
Actor de ‘Amanecer’ aclara comentarios sobre Fernando Colunga: filtran video y él se defiende
2 mins

Actor de ‘Amanecer’ aclara comentarios sobre Fernando Colunga: filtran video y él se defiende

Univision Famosos
“De reducción a...”: Fernando Colunga responde divertido qué cirugía se haría y en dónde
0:57

“De reducción a...”: Fernando Colunga responde divertido qué cirugía se haría y en dónde

Univision Famosos
¿Fernando Colunga le reclamó a Juan Osorio por ventilar supuesta paternidad?: así respondió él
2 mins

¿Fernando Colunga le reclamó a Juan Osorio por ventilar supuesta paternidad?: así respondió él

Univision Famosos

Ahí, la estrella, que recientemente finalizó junto al actor las grabaciones de la telenovela El Maleficio, que puedes ver en Univision y por ViX, fue aborda por la prensa.

“¿Ya felicitaste a Fernando Colunga por su paternidad?”, le preguntó un periodista, según se aprecia en un video publicado en el canal de YouTube ‘Soy el RogerMx’.

“Ya, por su cumple y por su…”, confesó la también cantante. El intérprete llegó a los 58 años el pasado domingo 3 de marzo.

Ante su apertura en el tema, le interrogaron: “¿Y cómo ves que ya se convirtió en papá?”, a lo que ella dijo: “Pues qué padre, ¿no?”.

Al tiempo que desveló si el galán de melodramas “ya le respondió” a su misiva, Andere lanzó una advertencia de lo que probablemente él vivirá debido a su retoño.

“Del cumpleaños sí (me replicó), del bebé no, porque no es nada fácil, ahora va a saber lo que es bueno”, indicó.

Chantal aclaró que Fernando no le corroboró puntualmente que ya sea padre al lado de Blanca Soto; sin embargo, respaldó a quienes hasta el momento lo han reportado.

“A mí nunca me comentó nada, las fuentes que lo están diciendo son muy certeras. Yo le mandé un mensaje, ya cuando me conteste les digo (qué me puso)”, sentenció.

La artista puntualizó que no le envió un presente a su excompañero: “Primero que me conteste y luego veo si le compro un mameluco”.

PUBLICIDAD

Blanca Soto sí deseaba ser madre

En 2020, Blanca Soto sostuvo una conversación con Lourdes Stephen en la que se sinceró sobre sus anhelos por la maternidad.

“Sí (me veo como madre), a mí me encantaría, soy muy maternal aparte, me encantan los niños, soy una gran tía, yo creo, consiento mucho a mis sobrinos, pero no se ha dado”, expuso.

Acerca de la razón por la que todavía no había tenido hijos, ella enunció: “Por lo mismo de los tiempos (de mi profesión) y por tantas cosas que pasan de la vida”.

Video Fernando Colunga siempre quiso ser papá
Relacionados:
Fernando Colunga OlivaresBlanca SotoChantal AndereHijos de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD