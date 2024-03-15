Chantal Andere revela que ya felicitó a Colunga por “su paternidad”: “Va a saber lo que es bueno”

Video Fernando Colunga y Blanca Soto habrían tenido un hijo tras haber vivido un "desastre": esto pasó

Fernando Colunga y Blanca Soto continúan guardando hermetismo a días de que trascendiera que habrían dado la bienvenida a su primer hijo.

De acuerdo con la presentadora Alix Aspe, de N+, el bebé, “un niño”, nació en la ciudad de Miami, Florida, y el histrión “estuvo ahí para cortar el cordón umbilical” y estar cerca de la actriz “todo el tiempo”.

Aunque públicamente los actores no han confirmado la feliz noticia, su colega Chantal Andere ya se pronunció al respecto.

Chantal Andere comparte que felicitó a Fernando Colunga por haber convertido en padre

La noche de este 14 de marzo, Chantal Andere acudió al estreno de la puesta en escena ‘Cabaret’, en un teatro de la Ciudad de México.

Ahí, la estrella, que recientemente finalizó junto al actor las grabaciones de la telenovela El Maleficio, que puedes ver en Univision y por ViX, fue aborda por la prensa.

“¿Ya felicitaste a Fernando Colunga por su paternidad?”, le preguntó un periodista, según se aprecia en un video publicado en el canal de YouTube ‘Soy el RogerMx’.

“Ya, por su cumple y por su…”, confesó la también cantante. El intérprete llegó a los 58 años el pasado domingo 3 de marzo.

Ante su apertura en el tema, le interrogaron: “¿Y cómo ves que ya se convirtió en papá?”, a lo que ella dijo: “Pues qué padre, ¿no?”.

Al tiempo que desveló si el galán de melodramas “ya le respondió” a su misiva, Andere lanzó una advertencia de lo que probablemente él vivirá debido a su retoño.

“Del cumpleaños sí (me replicó), del bebé no, porque no es nada fácil, ahora va a saber lo que es bueno”, indicó.

Chantal aclaró que Fernando no le corroboró puntualmente que ya sea padre al lado de Blanca Soto; sin embargo, respaldó a quienes hasta el momento lo han reportado.

“A mí nunca me comentó nada, las fuentes que lo están diciendo son muy certeras. Yo le mandé un mensaje, ya cuando me conteste les digo (qué me puso)”, sentenció.

La artista puntualizó que no le envió un presente a su excompañero: “Primero que me conteste y luego veo si le compro un mameluco”.

Blanca Soto sí deseaba ser madre

En 2020, Blanca Soto sostuvo una conversación con Lourdes Stephen en la que se sinceró sobre sus anhelos por la maternidad.

“Sí (me veo como madre), a mí me encantaría, soy muy maternal aparte, me encantan los niños, soy una gran tía, yo creo, consiento mucho a mis sobrinos, pero no se ha dado”, expuso.

Acerca de la razón por la que todavía no había tenido hijos, ella enunció: “Por lo mismo de los tiempos (de mi profesión) y por tantas cosas que pasan de la vida”.