Artistas que estuvieron en un grupo y ahora triunfan como solistas (Ricky Martin es uno de ellos)

En 1971 comenzó su carrera como solista y lanzó el disco ‘Got to Be There’ (1972). Y en 1982 sacó ‘Thriller’ el disco más vendido de la historia, convirtiéndose en la mayor estrella de la música pop en ese momento. Otros álbumes publicados, como ‘Off the Wall’ (1979), ‘Bad’ (1987) y ‘Dangerous’ (1991), figuran entre los más exitosos de todos los tiempos.