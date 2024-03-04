Hospitalizan a exintegrante de Hoy tras ser mordido por un perro con rabia: tendría convulsiones

Video Paul Stanley reveló por qué no invitó a su boda a sus compañeros de 'Hoy': la reacción de Galilea

Medio Metro, quien formó parte de la última temporada de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, reality show del programa Hoy, estaría viviendo una difícil situación, pues según reportes fue hospitalizado de emergencia tras ser mordido por un perro con rabia.

La noticia se dio a conocer a través de un video en TikTok, donde una usuaria de nombre Dulce Gipsy aseguró que la “situación fue bastante alarmante”.

PUBLICIDAD

Detalló que Medio Metro, conocido popularmente por su forma de bailar disfrazado como 'El Chavo del 8’, experimentó fuertes dolores.

“La situación fue bastante alarmante, ya que el dolor se incrementó y requería atención médica inmediata. El dolor fue tan fuerte que pensó que se iba de este mundo”, detalló Dulce Gipsy.

Exintegrante de Hoy sufre convulsiones tras mordedura de perro con rabia

La creadora de contenido afirmó que Medio Metro experimentó más síntomas, los cuales desataron la preocupación de los médicos que lo atendían.

“Medio Metro sufrió una convulsión y los doctores aseguraron que el perro tenía rabia”, expresó la joven, quien también se refirió al estado de salud que actualmente presenta el exintegrante de Hoy.

Aseguró que José Eduardo, nombre real de Medio Metro, se encuentra recuperándose tras el incidente y que está muy entusiasmado por el lanzamiento de su nuevo tema musical.

“Él se encontraba muy motivado por el lanzamiento de su nueva canción, sin embargo se encuentra en proceso de recuperación”, precisó.

Mientras reportan que el exintegrante del programa Hoy se está recuperando y fuera de peligro; sin embargo, dieron a conocer que el perro que lo atacó murió a las pocas horas del percance.

“Afortunadamente mi amigo pudo recibir la atención necesaria a tiempo. Me comentaron que el perro falleció. Lo que más me llamó la atención es la importancia de tomar medidas preventivas, para evitar este tipo de situaciones porque en mi niñez también me mordió un perro”, señaló Dulce Gipsy.

PUBLICIDAD

Pese a que la influencer publicó imágenes de Medio Metro en la cama de un hospital, José Eduardo guardó silencio por varias horas y fue hasta la mañana de este 4 de marzo que el joven confirmó que sí fue atacado por un perro.

Galilea Montijo destapó que Medio Metro se comunicó a la producción para revelar que sí fue cierto, pero que ya está recuperándose.

Así fue la participación de Medio Metro en el programa Hoy

La fama de Medio Metro surgió gracias a su talento como bailarín y creador de contenido. Su éxito fue tanto que en octubre de 2023 se unió al programa Hoy para participar en el reality show ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, donde tuvo como pareja a Gaby Ramírez.

Poco a poco se ganó el corazón del público; su paso por la competencia fue controversial, pues fue hospitalizado y tuvo algunas diferencias con su pareja. Tras varias semanas en el reality show, salieron luego de quedar nominados.