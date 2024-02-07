Exintegrante de Hoy está hospitalizada y pide donadores de sangre tras cirugía

Video Hija de Ivonne Montero ahora necesita una prótesis: así se encuentra su salud tras someterse a cirugía

Ema Pulido, exintegrante de Hoy, desató alarmas este 6 de febrero en redes sociales, donde se dio a conocer que está hospitalizada y que fue sometida a una cirugía.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que se publicó un comunicado en el que detallaron que la exjueza de Las Estrellas Bailan en Hoy se realizó una operación de cadera.

PUBLICIDAD

Aunque afirmaron que la intervención fue todo un éxito, también están solicitando donadores de sangre por “protocolo”.

“Amigos y exalumnos de la maestra Ema Pulido, les comunicamos que se recupera favorablemente de una cirugía de cadera y por protocolo el hospital solicita 20 donadores de sangre, por lo que de forma urgente pedimos su apoyo”, se puede leer en el comunicado.

En la publicación, señalaron que Ema Pulido está bien, recuperándose y que agradece el apoyo que ha recibido desde que se hizo pública su cirugía de cadera.

“La maestra Pulido les agradece de manera anticipada su colaboración”, se puede leer en la imagen.

Ema Pulido informó en Instagram que se sometió a una cirugía de cadera Imagen Instagram Ema Pulido

¿Exconductora de Hoy sufrió complicaciones tras cirugía?

A la par que Ema Pulido pidió donadores de sangre tras destaparse su cirugía de cadera, la revista TVNotas reveló que habló con Axel Durán, asistente de la exjueza de Hoy, y reveló que presuntamente sufrió complicaciones.

La publicación aseguró que Pulido tuvo un problema postoperatorio, pues supuestamente desarrolló tromboembolia pulmonar subsegmentaria luego de la intervención.

Tras revelar el presunto padecimiento que enfrentó, Durán confesó a la revista que logró superar el episodio y está recuperándose.

Ema Pulido reveló a TVNotas, meses atrás, que tenía que someterse a una cirugía de cadera y que gracias a su trabajo pagaría la operación.