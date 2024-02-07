Hoy

Exintegrante de Hoy está hospitalizada y pide donadores de sangre tras cirugía

Aseguran que ella sufrió una tromboembolia pulmonar luego de una cirugía de cadera.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video Hija de Ivonne Montero ahora necesita una prótesis: así se encuentra su salud tras someterse a cirugía

Ema Pulido, exintegrante de Hoy, desató alarmas este 6 de febrero en redes sociales, donde se dio a conocer que está hospitalizada y que fue sometida a una cirugía.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que se publicó un comunicado en el que detallaron que la exjueza de Las Estrellas Bailan en Hoy se realizó una operación de cadera.

PUBLICIDAD

Aunque afirmaron que la intervención fue todo un éxito, también están solicitando donadores de sangre por “protocolo”.

“Amigos y exalumnos de la maestra Ema Pulido, les comunicamos que se recupera favorablemente de una cirugía de cadera y por protocolo el hospital solicita 20 donadores de sangre, por lo que de forma urgente pedimos su apoyo”, se puede leer en el comunicado.

Más sobre Hoy

Andrea Legarreta confiesa que estaba "muy angustiada" al grabar escenas de cama con Colunga
2 mins

Andrea Legarreta confiesa que estaba "muy angustiada" al grabar escenas de cama con Colunga

Univision Famosos
Galilea Montijo sufre fuerte caída en pleno carnaval: así reaccionan ella y su novio modelo
1:01

Galilea Montijo sufre fuerte caída en pleno carnaval: así reaccionan ella y su novio modelo

Univision Famosos
La vida de Don Omar tras su lucha contra el cáncer: "Vi un milagro en mi vida"
2 mins

La vida de Don Omar tras su lucha contra el cáncer: "Vi un milagro en mi vida"

Univision Famosos
Exconductora de 'Hoy' se viste de luto tras sufrir sensible pérdida familiar
1 mins

Exconductora de 'Hoy' se viste de luto tras sufrir sensible pérdida familiar

Univision Famosos
Hija de Raúl Araiza presenta a su novia y confiesa que quiere ser mamá: así busca lograrlo
2 mins

Hija de Raúl Araiza presenta a su novia y confiesa que quiere ser mamá: así busca lograrlo

Univision Famosos
Va en serio: Galilea Montijo busca ser mamá a sus 51 años y ya investigó cómo
0:51

Va en serio: Galilea Montijo busca ser mamá a sus 51 años y ya investigó cómo

Univision Famosos
¡Ya nació la bebé de Paul Stanley! El presentador deja ver la carita de la pequeña Victoria
0:44

¡Ya nació la bebé de Paul Stanley! El presentador deja ver la carita de la pequeña Victoria

Univision Famosos
Nace la hija de Paul Stanley y Joely Bernat: ¡comparten la primera tierna foto de su bebé!
1 mins

Nace la hija de Paul Stanley y Joely Bernat: ¡comparten la primera tierna foto de su bebé!

Univision Famosos
Andrea Legarreta responde de manera frontal si tiene un supuesto romance con Cristián de la Fuente
0:54

Andrea Legarreta responde de manera frontal si tiene un supuesto romance con Cristián de la Fuente

Univision Famosos
Mariana Echeverría rompe en llanto al encarar a Andrea Legarreta tras ataques
0:50

Mariana Echeverría rompe en llanto al encarar a Andrea Legarreta tras ataques

Univision Famosos

En la publicación, señalaron que Ema Pulido está bien, recuperándose y que agradece el apoyo que ha recibido desde que se hizo pública su cirugía de cadera.

“La maestra Pulido les agradece de manera anticipada su colaboración”, se puede leer en la imagen.

Ema Pulido informó en Instagram que se sometió a una cirugía de cadera
Ema Pulido informó en Instagram que se sometió a una cirugía de cadera
Imagen Instagram Ema Pulido

¿Exconductora de Hoy sufrió complicaciones tras cirugía?

A la par que Ema Pulido pidió donadores de sangre tras destaparse su cirugía de cadera, la revista TVNotas reveló que habló con Axel Durán, asistente de la exjueza de Hoy, y reveló que presuntamente sufrió complicaciones.

La publicación aseguró que Pulido tuvo un problema postoperatorio, pues supuestamente desarrolló tromboembolia pulmonar subsegmentaria luego de la intervención.

Tras revelar el presunto padecimiento que enfrentó, Durán confesó a la revista que logró superar el episodio y está recuperándose.

Ema Pulido reveló a TVNotas, meses atrás, que tenía que someterse a una cirugía de cadera y que gracias a su trabajo pagaría la operación.

Me van a poner una prótesis en la cadera. Por exceso de uso, por los años, se desgastó. Es un mal de muchos bailarines, las rodillas y las caderas… No me gusta pedir, me gusta dar y me gusta mucho cuando doy y por eso Dios me ayuda mucho. Siempre tengo gente que me ayuda y me apoya por lo mismo”, expresó.

Relacionados:
HoyFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD