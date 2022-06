Además de Mario Bezares, Eugenio Derbez estuvo en la lista de sospechosos del asesinato de Paco Stanley

"Me dijeron muchas cosas, pero no sé. No digo que no, habría quien crea, pero en mi caso, al ser algo tan público, entonces dices: 'Igual y lo 'googleó' y ya, me contestaron esas cosas'", señaló. "Siempre existe esa duda. Es algo tan público y conocido que mmm, difícilmente crees", concluyó el presentador de Hoy.