Eugenio Derbez asegura que está "listo para hacer las paces" con Victoria Ruffo

Eugenio Derbez señaló que está dispuesto a limar asperezas con Victoria Ruffo. La expareja de actores entró en conflicto hace más de 25 años, cuando la actriz se negaba a que José Eduardo Derbez, el hijo que tienen en común, conviviera con su padre en sus primeros años de vida.

En un reciente encuentro con la prensa, el actor y comediante se sinceró respecto a la relación que ha tenido con la madre de su hijo y mencionó que para este nuevo año ha considerado “hacer las paces” con ella.

“Lo he platicado con José Eduardo, creo que ya lo solté y ya estoy listo para hacer las paces”, mencionó ante medios de comunicación como El Gordo y La Flaca.

No obstante, Derbez sigue recordando lo mal que la pasó cuando no pudo ser parte de la vida de José Eduardo durante su infancia, pues la protagonista de Corona de Lágrimas se lo impedía.

“Fue muy duro para mí enterarme, por las revistas de chismes, cuando tenía una graduación, cuando tenía una presentación en la escuela, cuando tenía un logro. Para mí fue muy doloroso. Entonces he cargado con todo eso, pero ya, creo que ya lo solté este año”, agregó.



Desde el año 2020, Eugenio Derbez ha hablado de una reconciliación con la intérprete de telenovelas como ‘Triunfo del amor’ (vela gratis en ViX). En ese entonces, mencionó que incluso le pediría una disculpa en caso de que se requiriera.

"Luego la gente se ofende por cosas que uno ni se imagina. En una de esas le tengo que pedir una disculpa, con mucho gusto lo haría, pero no creo la verdad, no que yo me acuerde, pero igual y con todo gusto se la pido", afirmó el actor en el programa ‘Ventaneando’.



Aunque han pasado tres años de esto, los artistas siguen sin hablarse; sin embargo, el actor de ‘CODA: Señales del corazón’ cree que este 2023 deben “enterrarlo”.

“Sí, yo creo que necesitaba sacarlo de alguna manera, el más afectado fui yo, porque fui el que tuve la ausencia, él (José Eduardo) no sé qué tanto, creo que no lo sintió tan fuerte, yo sí, pero de todas maneras ya viene siendo hora de que los tres lo enterremos”, apuntó en la reciente entrevista.

El histrión, de 61 años, tiene como ejemplo la unión y buena convivencia que tiene su hija Aislinn Derbez con su exesposo, Mauricio Ochmann, pues por el bien de su nieta Kailani comparten armoniosamente la paternidad.

“100% él es un muy buen papá (Mauricio Ochmann), se ha portado increíble con mi hija, así que, qué bueno que haya relaciones así en las que no tengas que terminar del chongo, sino como ellos que se llevan muy, muy bien, son un ejemplo a seguir de cómo se llevan como papá y mamá”, explicó Eugenio Derbez.