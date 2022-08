Eugenia Cauduro reveló cómo perdió 39 libras de peso: no hizo dietas ni se operó

Durante aproximadamente 10 años, Eugenia Cauduro batalló con su peso: según comentó a la revista TV Notas en una entrevista publicada este 23 agosto, subía y bajaba de talla, “hacía una dieta y hacía otra, iba con un nutriólogo, iba con otro”. Sin embargo, ninguno de estos métodos le funcionó.

“Era muy triste que en cada intento fallido perdía más la confianza. Me daba más miedo volverlo a intentar, pero como soy muy necia, lo volví a intentar”, externó la ex modelo en la plática.



Si bien en múltiples ocasiones se mostró cómoda con su físico y hasta llegó a agradecer que el sobrepeso le abrió las puertas para interpretar diferentes papeles en la pantalla chica, este 2022 decidió hacer un cambio radical y más permanente.

A mediados de agosto, por ejemplo, compartió en su cuenta de Instagram una foto de su renovado aspecto, después de perder 39 libras de peso.

En aquella ocasión le prometió a sus fans que les daría más detalles sobre su proceso en el futuro y ya llegaron los primeros.

Eugenia Cauduro reveló cómo perdió peso: no fueron dietas ni operaciones

En la mencionada conversación, la actriz de ‘Abismo de pasión’ (telenovela que puedes ver gratis es ViX) se sinceró sobre cómo ha sido su proceso de adelgazamiento, que hasta ahora lleva 6 meses.

De acuerdo a su relato, el primer paso en esta encomienda fue hacer conciencia y “reconciliarme con mi cuerpo, porque nadie cuida lo que no ama”.

De igual manera, cambió de perspectiva y comenzó a “agradecer” a su físico por lo que su había hecho por ella en el pasado, así como pedirle perdón por el “daño” que la intérprete le había provocado.



Una vez que adoptó este nuevo punto de vista, Eugenia Cauduro cambió de hábitos, si bien no recurrió a dietas especializadas ni a intervenciones quirúrgicas.

Según detalló, dejó de fumar, pasó de dormir 4 o 5 horas al día para descansar entre 8 y 9, “limpió” su estómago e intestino, cortó su adicción al azúcar y comenzó a comer sin ningún tipo de culpa.

De igual manera, la intérprete detalló que, en su proceso de perder peso, se metió de lleno a “estudiar de qué manera se componen los nutrientes de los alimentos, de qué manera me impactan”, así como los diferentes factores que hacen que una persona engorde.

En el camino, también contó de la mano de especialistas que le ayudaron a conocer mucho mejor su cuerpo y sus necesidades.

Eugenia Cauduro dio un mensaje body positive en medio de su pérdida de peso

Si bien la estrella de ‘El amor no tiene precio’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) se mostró muy contenta con su nueva figura, en su etapa de aprendizaje y los años que tuvo sobrepeso obtuvo una lección importante: una buena alimentación no siempre es sinónimo de tener un cuerpo esbelto.

“También hay muchos factores de salud, de tiroides, de hormonas (...) En mi caso no fue así, pero etiquetar a la gente de acuerdo a un cuerpo no se vale, porque la gente no vale por una talla o un cuerpo”.



Incluso, reconoció que ella misma llegó a criticar a las personas subidas de peso por “ignorancia”, pero ahora le gustaría levantar la voz en contra de esos comentarios negativos.



¿Qué te parece el proceso que vivió Eugenia Cauduro para bajar de peso?