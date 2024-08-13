Eugenia Cauduro

¿Eugenia Cauduro se rapó? La actriz impacta al aparecer sin cabello

La actriz de Vivir de Amor compartió imágenes de su transformación. Eugenia Cauduro se deshizo de su cabellera por una importante razón.

Eugenia Cauduro ha demostrado a lo largo de su carrera ser una actriz multifacética. Este 12 de agosto, la intérprete de 55 años sorprendió al aparecer sin cabello en sus redes sociales.

La actriz, que participa en la telenovela Vivir de Amor que se transmite por Univision, compartió en su cuenta de Instagram parte del proceso de caracterización al que se sometió para interpretar a ‘Cristina’, una mujer que lucha contra el cáncer.

“Mi gente bonita, aquí les comparto un poco del proceso de casi 4 horas para la caracterización de mi personaje Cristina. Hay mucha gente que trabaja detrás de cámaras, personas súper talentosas y creativas que desde su quehacer, hacen posible la magia y realización de cada proyecto que vemos en la televisión”, escribió.

Eugenia Cauduro transformó su imagen para la telenovela Vivir de Amor.
Eugenia Cauduro transformó su imagen para la telenovela Vivir de Amor.
Imagen Eugenia Cauduro / Instagram


Eugenia Cauduro acompañó su publicación de varias fotografías y videos, donde muestra desde el instante en que le es colocada una malla para proteger su cabello hasta el proceso de maquillaje para lucir ‘rapada’.

“Expreso en esta ocasión todo mi reconocimiento al departamento de caracterización que trabaja en Televisa, ¡son unos verdaderos artistas! Aquí con la gran Cuquis, quien fue la encargada de hacer este maravilloso trabajo”, aseveró.

En Vivir de Amor (telenovela que también puedes ver en ViX), Eugenia Cauduro da vida a ‘Cristina’, una mujer que es diagnosticada con cáncer y elige enfrentar esta enfermedad con dignidad. Por esta razón es que decide raparse cuando su cabello comienza a caerse. En el melodrama, la actriz comparte créditos con René Strickler, Kimberly Dos Ramos, Emmanuel Palomares y Gala Montes.


