Eugenia Cauduro 'vuelve' con René Strickler, tras 27 años de haber sido pareja en una telenovela

Eugenia Cauduro

Eugenia Cauduro es una de las actrices que forma parte de la telenovela Vivir de Amor, la cual se estrenará por Univision el 20 de febrero a las 7p/6c. En esa historia, protagonizada por Kimberly Dos Ramos, Emmanuel Palomares y Gala Montes, comparte créditos con René Strickler, a quien le dedicó un emotivo mensaje, pues por segunda vez, y después de 27 años, son pareja en un melodrama.

Cauduro reconoció lo importante que es para ella el actor argentino, pues juntos iniciaron sus carreras en la actuación en 'Alguna Vez Tendremos Alas'.

" Debutamos juntos y aquí seguimos hermano René Strickler. Eres una bendición como amigo y como compañero de trabajo, ¡te adoro!", escribió la actriz en Instagram.

Eugenia también aprovechó para agradecerle al público por el cariño que les han brindado a lo largo de sus respectivas trayectorias.

"Gracias gente bonita por apoyarnos y querernos todos estos años" y pidió que no se perdieran la telenovela en México, país en donde se estrenó el pasado 29 de enero.

Eugenia Cauduro y René Strickler juntos de nuevo después de 27 años. Imagen Eugenia Cauduro/Instagram

Florinda Meza reacciona al comentario de Eugenia Cauduro

'Alguna Vez Tendremos Alas' fue una telenovela que protagonizaron Kate del Castillo y Humberto Zurita en 1997, producida por Florinda Meza.

La viuda de Chespirito reaccionó al mensaje de la actriz y reconoció la trayectoria que ha forjado.

"Querida Eugenia, me siento muy orgullosa de ti porque lograste desplegar tus alas y llegaste a ser la gran actriz que eres hoy. Tú y René dieron luz a una telenovela tan grande, como 'Alguna Vez Tendremos Alas', y ambos han volado hasta las estrellas. Te mando un abrazo con cariño", escribió en la publicación.

Cauduro no dudó en agradecer las palabras de la intérprete de Doña Florinda, pues señaló que fue ella quien le dio su primera oportunidad en la actuación.

"¡Florinda querida! Siempre agradecida porque tú fuiste quien me dio mi primera oportunidad. Gracias siempre y gracias por tu bello mensaje. Dios te bendiga", respondió.

'Alguna Vez Tendremos Alas' fue protagonizada por Kate del Castillo y Humberto Zurita en 1997; Cynthia Klitbo fue la gran villana.

Esta telenovela fue la versión mexicana de la historia argentina 'El 0597 Está Ocupado', la cual se transmitió en 1950 en el país sudamericano y que en 1990 tuvo una nueva versión con el nombre de 'Una voz en el teléfono'.

'Alguna Vez Tendremos Alas' trata sobre una joven de bajos recursos económicos que canta en el coro de una iglesia católica y se enamora de un hombre que le dobla la edad.