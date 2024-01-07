Eugenia Cauduro confiesa qué la avergonzó cuando tuvo hasta 70 libras de más: "Lloré mucho"

Video Eugenia Cauduro aclara si se sometió al 'bypass' gástrico para perder peso a sus 55 años

Eugenia Cauduro confesó la razón por la que sí se llegó a avergonzar con el peso de más que adquirió hace unos años a raíz de una depresión que sufrió tras su divorcio.

En 2006, la actriz se separó legalmente del padre de sus hijos, Enrique Morán, quien le fue infiel.

En varias ocasiones ella ha dicho públicamente que esa situación detonó en que tuviera una drástica subida de peso. Llegó a ganar hasta 72 libras (unos 33 kilos).

Aunque también ha dicho que no le preocupó lo que se opinara sobre ella y su físico, la también exmodelo, considerada una de las más importantes de México en la década de 1990, ahora confiesa que sí hubo un motivo por el que sintió "vergüenza" por su peso.

Eugenia Cauduro se confiesa sobre su peso

La actriz de Amor Dividido, que puedes ver aquí en ViX, fue entrevistada en México este fin de semana y ahí admitió que sí llegó a sentir pena por su peso.

" Nunca me importó qué pensara la gente, nunca me importó ningún tipo de presión social, mediática, familiar o personal", confesó a la prensa como a la cadena Multimedios el pasado viernes 5 de enero.

" Me daba vergüenza conmigo misma cuando hice consciencia de lo que había hecho", reveló la artista de 55 años.

" Lloré mucho porque dije: 'Me abandoné'", agregó, " me sentí muy culpable de haberme hecho tanto daño sin darme cuenta".

Insistió en que sí sintió "culpa" por haber ganado peso: " Subí porque engordé, subí porque me deprimí, subí porque tuve una adicción al chocolate", reconoció.

Con disciplina y cambio de hábitos ha logrado bajar muchas libras: " Jamás me he hecho alguna cirugía, nunca me he expuesto a cosas", aclaró sobre el proceso que ha emprendido para transformar su cuerpo.

"Lo enfrenté y salí adelante, me ha costado muchos años y mucho trabajo y sí me quiero mucho", insistió.

Fuera de la "vergüenza" que sintió con ella misma por su peso, Eugenia Cauduro hizo hincapié en que " nunca me avergoncé de mi nueva talla, (ni) de mi nueva forma".

" Sí me quiero muchísimo porque siempre, y con todo y 33 kilos (72 libras) de más fui con la cabeza en alto, nunca me avergoncé, jamás", dijo.

Eugenia Cauduro comparte qué fue “lo más triste” de su transformación física

Cuando tuvo sobrepeso, Eugenia Cauduro sí lamentó una situación particular: "Lo más triste de todo esto fue ver que mucha gente cercana que me hubiera gustado que en su momento me dijera '¡ey, aguas ¿qué está pasando?¡', nunca me dijo nada", recriminó.