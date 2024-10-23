Eugenia Cauduro

Eugenia Cauduro confiesa que su pasado de adicciones habría influido en que subiera 72 libras

La actriz compartió que en su adolescencia consumió estupefacientes, por lo cual tiene "condiciones adictivas". Hace unos años Eugenia Cauduro cayó en depresión y se refugió en la comida, lo que provocó su aumento de peso.

Ashbya Meré.
Durante años Eugenia Cauduro luchó contra el sobrepeso que la aquejaba y, aunque ha comentado que se debía a la depresión que en algún momento padeció, ahora entiende que eso tiene un trasfondo.

En una reciente entrevista, la actriz compartió que su infancia y su adolescencia no fueron fáciles, por lo cual llegó a caer en las drogas.

Explicó en el canal de YouTube 'A Las Vivas' que proviene de "una familia difícil donde el contexto y el entorno no ayudó mucho a que yo fuera una adolescente segura y cometí muchos errores. Tuve esas cicatrices en el corazón que curé con terapia, con mis libros que siempre son mis mejores amigos".

Eugenia Cauduro cayó en las drogas

Su pasado de adicciones influyó a que en su momento se refugiara en la comida, lo que provocó su aumento de peso.

"Lo importante es que uno salió adelante. Sí tengo condiciones adictivas, por eso engordé 33 kilos (72 libras), el azúcar es una droga asquerosa y puedo engancharme fácilmente", confesó.

Aunque reconoce que después de las terapias es más complicado que eso suceda.

"Ahorita ya no porque uno ya trabajó, ya estuve en terapias. La verdad es que no me arrepiento de nada, porque todo eso me ha hecho ser la mujer que soy y me da la herramienta para hoy educar a mis hijos con más fortalezas", compartió en la entrevista.

A la izquierda Eugenia Cauduro en 2015 y a la derecha como luce actualmente.
Imagen Mezcalent


Ese oscuro episodio de su vida fue en la adolescencia, pero cuando le llegó la fama al ser la imagen de El Canal de las Estrellas también atravesaba por momentos complicados.

"No todo lo que brilla es oro y las apariencias engañan. Uno puede ver que alguien está increíble, pero no puedes ver su alma, ni sus sentimientos, ni sus inseguridades, yo por eso nunca me atrevería a juzgar a nadie. A veces la persona que más feliz se ve es la que está más triste, los ojos no engañan".

"Mi trabajo siempre me salvó porque amo lo que hago… Siempre ha habido un equilibrio en mi vida donde he encontrado una base padre, pero sí he transitado por momentos difíciles cuando fui la imagen de Televisa".

Desde hace unos años, Eugenia se sometió a un cambio de hábitos, con lo que logró perder 33 kilos (72 libras).

