Maite Perroni

Eugenia Cauduro defiende a Maite Perroni tras críticas a su peso: "Su belleza no radica en su cuerpo"

La actriz se pronunció ante el bullying que sufrió Maite Perroni por su peso. Eugenia Cauduro mandó un mensaje a la exRBD.

Univision picture
Video Maite Perroni pone alto a las críticas sobre su peso: "La verdad me río"

La actriz Eugenia Cauduro alzó la voz en apoyo a Maite Perroni y solicitó detener el odio en las redes sociales, después de que la artista fuera criticada por haber subido de peso tras convertirse en madre.

Cauduro defendió vehementemente a su colega, señalando que "Maite es preciosa, divina, hermosa". Enfatizó, en entrevista con el programa Hoy este 12 de diciembre, que "Su belleza no radica en en su cuerpo, acaba de ser mamá".

La crítica a las figuras públicas por su aspecto físico fue calificada por Cauduro como un acto de ignorancia. La actriz declaró que "La ignorancia es cruel, muy cruel. Es muy cruel".

Añadió que cuando la gente permite que la ignorancia hable por ellos mismos, "nada más dicen puras babosadas".

Eugenia Cauduro también enfrentó bullying por su peso

Cauduro compartió que ella también fue objeto de señalamientos por su peso a lo largo de su carrera, aunque afirmó que ahora tiene la "piel dura". Respecto a su propia apariencia, sostuvo: "Sí, sí, subí de peso. No me importa". Incluso comentó que su propósito de Año Nuevo es, "lo que subí, lo vuelvo a bajar".

El mensaje central que Eugenia Cauduro envió a Maite Perroni y a cualquier persona que critiquen por su peso fue que "no tiene que importarle".

Actualmente, la actriz se encuentra trabajando en 'Hermanas, Un Amor Compartido', compartiendo créditos con figuras como Alejandro Camacho, Guillermo García Cantú y María Jerez. En esta producción, Cauduro interpreta a Nadia, un personaje descrito como una mujer de apariencias que "vive una dualidad".

Maite Perroni

