Hija de Eugenia Cauduro es hospitalizada y la actriz publica emotiva foto familiar

Video La hija de Eugenia Cauduro ya tiene 17 años y es igualita a ella cuando debutó en las telenovelas

Eugenia Cauduro compartió el 12 de marzo que su hija fue hospitalizada para realizarle una intervención quirúrgica y mostró una emotiva fotografía familiar.

En la imagen aparece Luciana convaleciente junto a Patricio, el hijo mayor de la actriz.

"Dos almas gemelas con la misma sangre, hermanos, amigos, cómplices, confidentes, compañeros. No hay vínculo que pueda superar esto. Los amo", escribió Cauduro en la publicación de Instagram.

¿Qué tiene la hija de Eugenia Cauduro?

Aunque la actriz ventiló que su hija estaba en el hospital, no explicó la causa que la llevó a estar postrada en una cama. Sin embargo, Eugenia respondió a uno de los comentarios de sus seguidores quien cuestionó sobre la salud de la adolescente de 18 años.

"¿Qué tiene tu nena?", preguntó una usuaria. "El tabique desviado", respondió la actriz de 56 años.

Luciana tenía el tabique desviado. Imagen Eugenia Cauduro/Instagram

Luciana es idéntica a Eugenia Cauduro

La adolescente nació el 14 de septiembre de 2006 y conforme crece el parecido con su famosa madre se ha vuelto más evidente.

En fotografías recientes que la actriz de Vivir de Amor ha compartido se aprecia que madre e hija son idénticas.

En algunas de las imágenes también aparece Patricio, el primogénito de la exmodelo que ya tiene 20 años.

Eugenia Cauduro tuvo a sus dos hijos durante su matrimonio con Enrique Morán, de quien se separó en 2006 cuando descubrió que él le era infiel.