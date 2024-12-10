Eugenia Cauduro

Eugenia Cauduro aclara si Edith González le “hizo la vida imposible”: “Es muy feo”

La actriz contestó si fue su difunta compañera en la telenovela ‘Nunca te olvidaré’ quien le “metió el pie”, como compartió semanas atrás, mientras grababan la trama.

Video Eugenia Cauduro aclara si se sometió al 'bypass' gástrico para perder peso a sus 55 años

Eugenia Cauduro aclaró si la difunta Edith González tuvo un comportamiento negativo hacia ella mientras trabajaron juntas.

El pasado mes de octubre, la actriz reveló la mala experiencia que atravesó con una colega de la misma telenovela.

“Cuando grababa ‘Nunca te olvidaré’, hace muchos años, estaba sobresaliendo mucho con mi personaje y sí hubo quien me metió el pie”, declaró ante la cámara del canal de YouTube ‘Soy el RogerMx’.

Ella detalló que dicha compañera “del elenco” solicitó a la producción que su personaje tuviera “menos participación” en la trama.

“Pero no voy a decir nombres”, afirmó, agregando que “claro que sí” volvería a compartir con esa compañera pese a lo sucedido.

¿Edith González “hizo la vida imposible” a Eugenia Cauduro?

Aunque Eugenia Cauduro no desveló la identidad de la persona que trató de afectarla, en redes sociales se rumoró que podría haberse referido a Edith González, la protagonista del melodrama.

Ante los señalamientos, este 9 de diciembre, la también modelo finalmente aclaró que no se trató de la artista, quien falleció en junio de 2019.

“Primero, es muy feo hablar de alguien que ya no está presente, de entrada, pero para nada, además”, dijo en entrevista difundida por la reportera Berenice Ortiz.

“Nunca me hizo la vida imposible”, sentenció, señalando que, en realidad, “tuvimos la fortuna de trabajar juntas”.

“Y digo ‘la fortuna’ porque la señora, que en paz descanse, [llevaba] mucha más trayectoria que la que yo tenía en ese entonces, era mi tercera novela”, explicó.

Recordando lo que pasó en ‘Nunca te olvidaré’, ella especificó: “Tal vez a los protagónicos no les gustaba que los antagónicos estábamos llevándonos a novela”.

“Pero de eso a tener algún problema o que me hubiera hecho la vida de cuadritos, de ninguna manera”, añadió.

Finalmente, Cauduro aseguró, con una sonrisa, sobre González: “La quiero, la recuerdo con muchísimo, muchísimo, cariño”.

Eugenia Cauduro recordó a Edith González

En agosto de 2019, sólo meses después de la muerte de Edith González, Eugenia Cauduro publicó en Instagram una fotografía de ambas.

En la misiva con la que acompañó la postal, ella afirmó que en ‘Nunca te olvidaré’, tuvo “la oportunidad de compartir y conocer a dos grandes actrices” a quienes “quise y admiré mucho”, una de ellas, la extinta mamá de Constanza Creel.

Eugenia Cauduro recordó con esta foto a Edith González tras su muerte.
