Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento

Video JLo calla ante misteriosa muerte de su estilista: Kylie Jenner estaría pagando el funeral

La causa de muerte de Jesús Guerreo, estilista de celebridades como Jennifer López y amigo íntimo de Kylie Jenner, ha sido dada a conocer a tres meses de su fallecimiento.

El experto en cabello perdió la vida debido a una “neumonía grave” el pasado 22 de febrero, de acuerdo con People.

El medio cita el informe del Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles, el cual indica que el ‘hairstylist’ hispano contrajo una infección pulmonar además de criptococosis neoformans, una especie de hongo.

El informe también menciona el síndrome de inmunodeficiencia adquirida como motivo secundario de su deceso, el cual es catalogado como natural.

En un comunicado, la dependencia puntualizó que Guerrero “llegó a un hospital local la tarde del 21 de febrero tras quejarse de malestar. Su fallecimiento de declaró a la mañana siguiente”.

El domingo 23, su hermana menor, Gris, anunció en redes sociales la noticia de la defunción, que calificó como “muy repentina” e inesperada, y no especificó qué la había ocasionado.

Tras lo ocurrido, ella abrió una página de GoFundMe para recaudar dinero y así solventar los gastos funerarios. Posteriormente, agradeció a Jenner por ofrecerse a cubrir “la mayoría” de los costos.

El entierro del artista de la belleza, de 34 años, se llevó a cabo el 30 de marzo en Houston, Texas, su ciudad natal, y asistieron tanto Kylie como Jennifer, según la mencionada revista.

Días antes de perecer, Jesús viajó como parte del equipo de la intérprete de ‘On the floor’ a Dubái, donde ella ofreció una presentación.

Kylie Jenner honra a Jesús Guerrero

A inicios de mayo, Kylie Jenner honró a Jesús Guerrero antes de la Met Gala 2025 al subir a sus historias de Instagram una fotografía en la que aparecían juntos.

En la imagen se puede apreciar al experimentado peinador arreglando a la empresaria para el evento de moda del año anterior.

Kylie Jenner publicó esta fotografía de la Met Gala 2024 en la que aparece Jesús Guerrero arreglándola. Imagen Kylie Jenner/Instagram



Previamente, ella le dedicó un mensaje de despedida en el que afirmó que él “era una luz” en su vida: “Una fuente de risa, consuelo, amor y apoyo inquebrantable”.

“No sé cómo habría sobrevivido durante la última década sin él a mi lado. Tenía una manera de hacer que incluso los días más pesados parecieran más livianos”, señaló.