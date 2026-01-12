Yeison Jiménez

¿Yeison Jiménez tenía una amante?: modelo aclara supuestos mensajes en los que la llamaría “amor”

La actriz Camila Galviz ‘reposteó’ un mensaje con respecto a los señalamientos de que ella habría mantenido una relación con el difunto cantante, cuya pareja es Sonia Restrepo.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Video desde el interior del avión de Yeison Jiménez antes del fatal accidente donde murió

A horas de que Yeison Jiménez perdiera la vida en un trágico accidente aéreo, la tarde del sábado 10 de enero, comenzó a especularse que él habría sostenido una relación con la modelo Camila Galviz.

Los rumores surgieron luego de que en una cuenta de Instagram, bajo el nombre de la también actriz, se difundieran imágenes de supuestas conversaciones entre ella y el difunto cantautor.

En las presuntas capturas de pantalla, se puede ver que aparentemente el intérprete de ‘Vete’ y Galviz platican acerca de dar “un paseo a caballo”, “tener un bebé” y realizar “un viaje”.

“Yo también sueño con eso, mi amor. Estoy seguro de que seríamos unos padres increíbles”, se lee en uno de los diversos textos.

En el ‘feed’ igualmente, este 11 de enero, apareció la misiva: “Por mucho tiempo oculté nuestro amor y ahora que no lo tendré más físicamente, sólo quiero recordarlo como el amor de mi vida”.

Se difundieron supuestos mensajes entre Yeison Jiménez y Camila Galviz.
Se difundieron supuestos mensajes entre Yeison Jiménez y Camila Galviz.
Imagen camila_galviz_1/Instagram

Cabe aclarar que dicha cuenta fue creada apenas este mes, de acuerdo con datos de la plataforma, y sólo tiene 11 ‘posts’.

Sin embargo, por las mencionadas publicaciones, medios como El Imparcial, El Heraldo de México e Infobae, entre otros, se han referido en reportes a Galviz como la “supuesta amante” de Jiménez.

Este perfil a nombre de Camila Galviz se creó este mes.
Este perfil a nombre de Camila Galviz se creó este mes.
Imagen camila_galviz_1/Instagram

Camila Galviz se pronuncia tras señalamientos

En medio de la polémica, Camila Galviz ‘reposteó’ en página de Instagram, creada en septiembre de 2016 y seguida por Yeison Jiménez, una historia del creador de contenido Jaime Cortés.

“Antes de compartir y opinar sobre algo, confirmen que la información sea veraz y de fuentes confiables”, escribió él.

“En sus cuentas oficiales, ella sólo subió una imagen mostrando un vínculo cercano, más parecido a algo amistoso que a algo amoroso. No crean todo lo que sale por ahí, a veces gente mala se aprovecha de estas situaciones para sacar provecho o dañar vidas”, agregó.

Él apuntó que “Internet viraliza” y no siempre “para bien”, por lo que “una historia mal contada puede dañarle la vida a alguien”.

“Respeten el dolor ajeno que ya bastante difícil debe ser perder un esposo, un padre, un amigo”, solicita firmemente Cortés.

En X, antes Twitter, Jaime afirmó que las “supuestas historias de Camila Galviz” serían de “un perfil de TikTok creado hace pocas horas, con chats e imágenes creadas con IA”.

Por su parte, ella, al retomar esta postura, colocó un emoji de mano haciendo el gesto de ‘OK’, pero no sumó una declaración propia.

Camila Galviz replicó un mensaje aclaratorio.
Camila Galviz replicó un mensaje aclaratorio.
Imagen Camila Galviz/Instagram

¿Quién es la pareja de Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez mantenía una relación con Sonia Restrepo desde hace más de 10 años, con quien procreó a tres hijos, según El Tiempo.

El diario expone que ellos pensaban casarse en 2023, pero pospusieron la boda por la llegada de su pequeño Santiago.

Video Muere Yeison Jiménez en aparatoso accidente aéreo, ¿qué ocurrió?
