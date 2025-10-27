Esposo de Inés Gómez Mont detenido en Estados Unidos: lo que se sabe de su arresto

Video A Inés Gómez Mont la abandonaron en el peor momento: su sueño de ser madre le costó su salud

Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la expresentadora mexicana Inés Gómez Mont, fue detenido en Miami, Florida, de acuerdo con reportes de Infobae, Radio Fórmula y La Razón.

De acuerdo con los informes, el abogado habría sido arrestado debido a que no contaría con visa de trabajo, turista o algún otro documento que respalde su estancia legal en Estados Unidos.

Los medios aseguran que registros del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (ICE) indican que el también empresario se encuentra actualmente en el Centro de Procesamientos y Servicios Krome North.

En dicha prisión no se ingresa a personas acusadas de delitos, sino a aquellas en situación migratoria irregular.

El periodista Darío Celis puntualizó, en su columna para El Heraldo de México, que a Álvarez “lo agarraron, pero no por el tema facturero ni la denuncia en México”.

“Él vivía tranquilo en Miami y, como todos los que se fugan aún con fichas rojas de Interpol, llevaba mucho tiempo viviendo allá”, señaló.

Presuntamente, Víctor Manuel llevaría casi un mes preso y, aparentemente, existirían recursos judiciales para que se mantengan en el país mientras se resuelve el litigio migratorio.

¿Quién es Víctor Manuel Álvarez Puga?

Inés Gómez Mont y su marido, Víctor Álvarez Puga, llevan prófugos de las autoridades mexicanas desde septiembre de 2021, cuando se giró una orden de aprehensión en su contra.

Ambos fueron señalados como parte de una red de empresas fantasmas utilizadas para desviar recursos públicos, evasión fiscal y operaciones con dinero de procedencia ilícita.

Álvarez, su hermano, Alejandro, y la conductora fueron acusados de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero, vinculados con una supuesta malversación de 2 mil 950 millones de pesos (más de 160 millones de dólares) del presupuesto de la Secretaría de Gobernación mexicana.

En un comunicado vía redes sociales, Gómez Mont se declaró “inocente” de las imputaciones, que calificó de “absolutamente falsas”.

“Sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia”, declaró.

El pasado marzo, El Economista dio a conocer que alegadamente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó a las entidades financieras a eliminar los nombres de la pareja de su Lista de Personas Bloqueadas, esto a causa de un amparo que ellos obtuvieron.