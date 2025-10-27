¿Qué hizo Inés Gómez Mont? De esto acusan a la presentadora y a su esposo, Víctor Álvarez Puga

Video A Inés Gómez Mont la abandonaron en el peor momento: su sueño de ser madre le costó su salud

Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, vuelven a protagonizar titulares tras la detención del abogado, según reportan medios mexicanos, como Radio Fórmula, este 27 de octubre.

Álvarez Puga fue arrestado por que, informan no contaría con visa de trabajo, turista o algún otro documento que respalde su estancia legal en Estados Unidos.

Pero el esposo de Gómez Mont y la presentadora enfrentan otras acusaciones.

¿De qué se les acusa a Inés Gómez Mont y su esposo?

Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga tienen cuatro órdenes de aprehensión, según reportó el diario Reforma en abril de 2023: una por delincuencia organizada y tres por defraudación fiscal.

Las investigaciones contra la pareja iniciaron en 2019. La Fiscalía General de la República (FGR) inició un expediente en su contra por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por este supuesto esquema de desvío millonario de recursos que presuntamente se realizó con contratos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación en México, un juez giró órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su marido.

Según la indagatoria de la Fiscalía, reportó Animal Político en mayo de 2022, la presentadora mexicana recibió depósitos de dos compañías fantasma: Tangamanga, por un monto de 7 millones 395 mil pesos (367 mil 982 dólares), y Gupea, por 7 millones 448 mil 816 pesos (370 mil 660 dólares), lo cual suma 14 millones 843 mil 816 pesos (738 mil 642 dólares), que equivale a menos del uno por ciento de los de 2 mil 500 millones (124 millones 402 mil 300 dólares) desviados.

Además, las autoridades también señalaron que en el caso de Víctor Manuel Álvarez Puga se realizaron operaciones por menos de 250 mil pesos (12 mil 440 dólares), detalló el medio mexicano.