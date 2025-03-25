Inés Gómez Mont

Inés Gómez Mont y su esposo recuperan sus cuentas bancarias tras años en polémica

La presentadora y su esposo, el abogado Víctor Álvarez Puga enfrentan un proceso legal desde 2021 por supuesto lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal.

Por:Elizabeth González
Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Álvarez Puga recuperaron sus cuentas bancarias tras años en un proceso legal por supuesto lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal.

De acuerdo con un artículo publicado el 14 de marzo por El Economista, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó a las entidades financieras a eliminarlos de la Lista de Personas Bloqueadas, luego de que la pareja obtuviera un amparo.

Según la Unidad de Inteligencia Financiera, el listado se elabora con base en investigaciones internas o en solicitudes de organismos internacionales, y forma parte de los esfuerzos de México para cumplir con estándares globales en materia de prevención de delitos financieros.

Su proceso legal

Las investigaciones contra Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga comenzaron en 2019 cuando la Fiscalía General de la República (FGR) inició un expediente en su contra por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las acusaciones contra la pareja giraban en torno a un esquema de desvío de recursos millonario relacionado con contratos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación en México.

En septiembre de 2021, un juez giró órdenes de aprehensión contra la pareja, lo que provocó la emisión de una ficha roja de Interpol para su búsqueda en más de 190 países. Desde entonces, Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga han permanecido fuera del ojo público.

