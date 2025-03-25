Inés Gómez Mont y su esposo recuperan sus cuentas bancarias tras años en polémica

Video A Inés Gómez Mont la abandonaron en el peor momento: su sueño de ser madre le costó su salud

Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Álvarez Puga recuperaron sus cuentas bancarias tras años en un proceso legal por supuesto lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal.

De acuerdo con un artículo publicado el 14 de marzo por El Economista, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó a las entidades financieras a eliminarlos de la Lista de Personas Bloqueadas, luego de que la pareja obtuviera un amparo.

Según la Unidad de Inteligencia Financiera, el listado se elabora con base en investigaciones internas o en solicitudes de organismos internacionales, y forma parte de los esfuerzos de México para cumplir con estándares globales en materia de prevención de delitos financieros.

Su proceso legal

Las investigaciones contra Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga comenzaron en 2019 cuando la Fiscalía General de la República (FGR) inició un expediente en su contra por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las acusaciones contra la pareja giraban en torno a un esquema de desvío de recursos millonario relacionado con contratos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación en México.