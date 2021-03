¿Es Meghan la nueva Lady Diana? Aunque las une su lucha contra la familia real, tienen muchas diferencias

Las declaraciones de Meghan de inmediato conjuraron la memoria de la madre de Harry, quien en 1995 dijo en una famosa entrevista con la BBC que antes de divorciarse del príncipe Carlos, en 1996, la familia real no entendió la severa depresión postparto que tuvo , al punto que se hizo daño en las piernas y brazos, y que luego no dijo nada sobre su bulimia porque –al igual que muchas personas que sufren de este mal – se sentía avergonzada de sí misma por esto.

“Creo que (para ellos) siempre he sido la muchacha de 18 años con la que se comprometió (Carlos), así que creo que no se me ha dado crédito por mi crecimiento y, Dios santo, he tenido que crecer”, dijo Diana a los 34 años, tras decir que la familia real no le había dejado trabajar en asuntos de su interés.