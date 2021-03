Tucker Carlson de Fox News llama "manipuladora" a Meghan Markle

Sus expresiones surgieron horas después de que en el Reino Unido se diera a conocer la repentina renuncia de Piers Morgan del matutino 'Good Morning Britain', tras decir que "no creía" en las intenciones de suicidio que la esposa del príncipe Harry aseguró haber tenido cuando vivía bajo el cobijo de la corona británica.

Otro aspecto que fue considerado como una "bomba" ocurrió cuando Meghan Markle dijo que su cuñada, Kate Middleton, la hizo llorar solo días antes de su boda con el príncipe Harry. Aunque dijo que por respeto no daría muchos detalles de lo sucedido, los hechos habrían sucedido alrededor de los vestidos que lucirían las niñas de las flores en el cortejo nupcial de mayo de 2018.

Tucker Carlson abordó este punto en su show del martes 9 de marzo. Al principio, dijo que no tenía ningún interés en hablar acerca de "'El príncipe cualquiera que sea su nombre' y su enojada esposa de Los Ángeles". Pero luego, cambió de parecer y arremetió contra ellos: "Él es débil e infeliz y ella es una oportunista manipuladora ".

" La princesa, o la duquesa, o lo que sea , no es que sepamos la diferencia, una de las personas más famosas y aduladas del mundo que le dice a Oprah que estaba increíblemente herida porque tuvo una especie de discusión sobre vestidos con su cuñada, en su boda, hace tres años", continuó.

A diferencia de su colega británico, Carlson no hizo mención alguna acerca de las declaraciones de Markle con Winfrey en las que admitió los pensamientos suicidas que tuvo ante la presión mediática a la que alega fue objeto y tras no recibir ayuda por parte de la corona para enfrentarla.

"No creo una palabra de lo que dice Meghan Markle. No le creería si me leyera un informe meteorológico. Creo que es despreciable el hecho de que haya desencadenado este ataque contra nuestra familia real", dijo el presentador durante la emisión del lunes 8. Horas después, llamó a la duquesa "'Princesa Pinocho'" en Twitter.