Ernestina Sodi

Ernestina Sodi continúa en terapia intensiva: su hija Camila pide donadores de sangre

Camila Sodi rompió el silencio y pidió a sus seguidores un "acto de bondad", pues su madre Ernestina necesita donadores de sangre.

Por:
Ashbya Meré.
Video Hermanas de Thalía y su sobrina Camila Sodi captadas en hospital tras doble “infarto” de Ernestina Sodi

Camila Sodi rompió el silencio tras el delicado estado de salud de su madre, Ernestina Sodi, quien fue hospitalizada de emergencia el 18 de octubre tras sufrir un infarto que poco después se complicaría al reventar la aorta.

La actriz, de 38 años, se había mantenido alejada del foco público, pero al mediodía de este sábado 26 reapareció en redes sociales para pedir un "acto de bondad".

Camila Sodi pide donadores de sangre para su madre

La sobrina de Thalía utilizó su cuenta de Instagram para agradecer las muestras de apoyo y pidió ayuda para conseguir donadores de sangre en la Ciudad de México.

"Gracias a todos los que se han acercado a nosotras en este momento difícil. Mi mamá sigue en terapia intensiva y necesitamos gente que quiera hacer un acto de bondad y donar sangre".

Camila agregó una foto donde su madre la carga cuando era una bebé para agradecer de antemano.

Camila Sodi y su madre Ernestina Sodi.
Camila Sodi y su madre Ernestina Sodi.
Imagen Camila Sodi/Instagram

Thalía visitó a su hermana en el hospital

La mañana de este 26 de octubre Thalía se pronunció sobre el difícil momento familiar por el que atraviesan y dijo tener fe de que continuarán los milagros.

" Han sido días de milagro tras milagro, uno más bello que el otro. Su familia hemos estado cerca de ella para hacerla sentir bien e inyectarle esa energía de amor y fuerza para que sepa que no está sola, que además de nosotros, tiene ahora a la enorme familia en el hospital que cuidan de ella constantemente con un cariño tan hermoso".

En el mensaje de Instagram agradeció al equipo médico que atiende a Ernestina, a la gente por las muestras de cariño, así como también a sus clubes de fans que han ido al hospital a donar sangre.

"A todas las personas que se han preocupado por preguntar sobre la salud de mi hermanita Titi gracias, y sobre todo, por mandar tantos buenos deseos y lo más importante sus oraciones, gracias. A mis amados Thalyfans que calladitos han ido a donar sangre para ayudarla gracias, MDC gracias mis amores por hacer esto por mí y por los míos".

Ernestina Sodi fue hospitalizada el 18 de octubre en la Ciudad de México por un infarto al miocardio. Poco después, supuestamente se le reventó la aorta, causándole un segundo ataque al corazón, por lo cual continúa en terapia intensiva.

Camila Sodi solicita donadores de sangre para su madre.
Camila Sodi solicita donadores de sangre para su madre.
Imagen Camila Sodi/Instagram
