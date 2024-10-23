Laura Zapata

Laura Zapata reacciona a hospitalización de su hermana Ernestina Sodi ¿habrá reconciliación?

Laura Zapata y Ernestina Sodi llevan muchos años distanciadas y ante la delicada crisis de salud que atraviesa la escritora, ¿habrá reconciliación entre ellas? Esto dijo.

Ernestina Sodi se encuentra hospitalizada en la Ciudad de México a causa de dos infartos que la mantienen "delicada", según reportes de medios mexicanos.

Thalía se ha mantenido hermética respecto a la salud de su hermana, aunque el 22 de octubre publicó un video en el que canta una canción de fe. Sin embargo, la que sí habló del tema fue Laura Zapata, quien desde hace años está distanciada de Ernestina.

La actriz reveló que se enteró que su media hermana estaba hospitalizada por su hijo Patricio, pues el pasado fin de semana su exesposo estuvo internado en el mismo lugar por una crisis de salud.

"Desafortunadamente el domingo salió mi exmarido, el padre de mis hijos, del hospital. Estuve viernes y sábado en el hospital con él y mi hijo fue el domingo a sacarlo y se encuentra con sus primas", explicó en entrevista con 'Venga la Alegría'.

¿Laura Zapata desea reconciliarse con su hermana?

Desde hace años, Zapata y Sodi están distanciadas y la actriz ha dicho que no desea saber nada de ella, ni de sus otras hermanas.

Laura fue cuestionada sobre la crisis de salud por la que atraviesa su hermana y así reaccionó.

"No me queda más que desearle que Dios la bendiga, que Dios la ayude, que salga de esto. Que sus hijas tengas fortaleza", declaró a 'Venga la Alegría', y agregó que la tiene en sus oraciones.

Aunque no fue clara respecto a si buscará un reencuentro con Ernestina, externó que desea que sane pronto.

"Espero que salga de esta, que salga bien y que sea para bien de su salud física, mental, espiritual y su crecimiento en compañía de sus hijas, de sus nietos y que salga de esto".

¿Por qué se distanciaron Laura Zapata y Ernestina Sodi?

La actriz y la escritora vivieron una traumática experiencia en 2002 cuando fueron secuestradas. Tras su liberación comenzó la fractura de su relación, debido a las diferencias en sus versiones.

Además, hay teorías especulativas que señalan a Zapata de haber planeado el delito para cobrar el rescate, situación que ella ha desmentido.

Esto se sumó al poco interés que Sodi habría tenido sobre la salud de doña Eva Mange, su abuela, pues Laura ha declarado en diversas ocasiones que solo Thalía estaba al pendiente de ella y aportaba dinero para sus gastos.


