Erik Rubín llama "bizcochito" a Salma Hayek al recordar su romance de una sola noche

Mientras habló sobre el éxito de esa primera producción, recordó las dichas que le trajo la fama en el siglo XX. "Me regaló algo bien bonito el éxito de ese disco porque una vez estaba en el estado marihuano y me cayó un bizcochito muy famoso [...] Fue un amorío muy bonito, realmente de una noche. Ella ni tenía compromisos ni yo tampoco. Salma, increíble, la adoro y nunca más la volví a ver ".

"Sí se la dediqué (a Paulina) porque me bajó a Erik y luego ella me cantaba 'Ese hombre es mío' y así nos íbamos contestando", dijo la intérprete. En efecto, Paulina Rubio dio a conocer el tema 'Mío' en el año 1992, que se ha interpretado como una réplica a la hija de Enrique Guzmán.



"Paulina, después de ser amigos, fuimos algo más, pero la cabro... tenía novio y yo me clavé muy cab... y le decía '¿Qué pedo, no?' Y ella me decía, 'no lo puedo mandar a la ching... porque es a toda madre'. Yo ardí muy cab.... Entonces, en el inter, empecé a salir con 'La Guzmán' porque no teníamos nada formal (con Paulina Rubio)".