Salma Hayek dedica emotivas palabras a ex de su esposo: "Gracias por quererme"

Salma Hayek fue galardonada en los WSJ Magazine 2024 Innovator Awards y Linda Evangelista, ex de François-Henri Pinault y madre de uno de sus hijos, le entregó el premio.

Por:
Ashbya Meré.
Video ¿Nicole Kidman hizo desaire a Salma Hayek?: esto habría sucedido en realidad

Salma Hayek brilló en los WSJ Magazine 2024 Innovator Awards en Nueva York el 29 de octubre, pues fue galardonada con el premio a la Innovación en Entretenimiento y Altruismo por su destacada carrera y su dedicación a causas.

Pero no solo dio de qué hablar por su reconocimiento, también porque demostró que es muy cercana la modelo Linda Evangelista, quien es expareja de su esposo François-Henri Pinault, y madre de su hijo Augustin.

Evangelista le entregó el galardón a la mexicana en compañía de Penélope Cruz, otra de sus grandes amigas.

"Penélope y Linda, muchas gracias por sus palabras mágicas, por celebrarme, por quererme, por apoyarme y por ser un pilar de fortaleza en mi vida. Y WSJ Magazine, gracias por este increíble premio. Me siento muy honrada", escribió en Instagram al lado de una serie de fotografías en las que aparece con sus Linda, su hijastro y Penélope Cruz.

Salma lució un vestido rojo de Balenciaga, mientras que Linda optó por un elegante traje blanco con un jersey negro de cuello alto.

Salma Hayek junto a Linda Evangelista y su hijo Augustin James.
Salma Hayek junto a Linda Evangelista y su hijo Augustin James.
Imagen Salma Hayek/Instagram

El cariño que une a Salma Hayek y Linda Evangelista

La actriz mexicana y la modelo canadiense comparten un vínculo familiar a través de François-Henri Pinault, esposo de Salma y padre del hijo de Linda, Augustin James, pero su amistad va más allá de ello.

Hayek y Evangelista han sido vistas juntas en varios eventos, mostrando una relación de respeto y cariño.

La modelo ha compartido anécdotas conmovedoras sobre cómo la actriz ha estado presente en momentos importantes de su vida. Como durante un Día de Acción de Gracias en el que Salma viajó con su hija Valentina para preparar una cena especial para la modelo.

Linda Evangelista, Penélope Cruz y Salma Hayek.
Linda Evangelista, Penélope Cruz y Salma Hayek.
Imagen Salma Hayek/Instagram
