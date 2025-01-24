Salma Hayek revela que Donald Trump la invitó “a salir” y ella lo rechazó: “Me llamaba”

Video La respuesta de Salma Hayek a quienes piensan que se casó con un millonario por interés

Salma Hayek está felizmente casada desde hace casi 16 años con François-Henri Pinault, pero su historia sentimental pudo haber sido completamente diferente si le hubiera aceptado una cita a Donald Trump.

Esta semana, el presidente de Estados Unidos celebró su 20 aniversario de matrimonio con Melania Trump; sin embargo, de acuerdo con la mexicana, en algún momento anheló tener una cita con ella.

Salma Hayek revela que Donald Trump la invitó a salir

Debido a la investidura de Donald Trump el pasado lunes, resurgieron las declaraciones que Salma Hayek hizo sobre él en octubre de 2016.

En aquella fecha, la exestrella de telenovelas se presentó en el programa radiofónico ‘El Show del Mandril’ y aseguró que el empresario la contactó, según reseña ¡Hola!

“Cuando conocí a ese hombre, yo tenía novio y él intentó hacerse amigo suyo para conseguir mi número de teléfono de casa. Él consiguió mi número y me llamaba para invitarme a salir”, dijo.

Ante la negativa que recibió, ella considera que el ahora mandatario habría tomado represalias públicas en su contra queriendo dañar su imagen.

“Cuando le dije que no saldría con él incluso si no tuviera novio, llamó… bueno, él no dijo que llamó, pero alguien se lo dijo al National Enquirer”, explicó.

“No voy a decir quién, porque ya se sabe que todo lo que él quiere decir sale a la luz [en ese tabloide]. Decía que no quería salir conmigo porque yo era demasiado bajita”, añadió.

La protagonista de ‘Frida’ indicó que “más tarde”, el político se comunicó con ella y le “dejó un mensaje”: “‘¿Puedes creerlo? ‘Quién diría algo así? No quiero que la gente piense eso de ti”.

“Pensó que yo intentaría salir con él para que las personas no pensaran que esa era la razón por la que él no quería salir conmigo”, manifestó.

Donald Trump pensó que el novio de Salma Hayek no era "suficientemente bueno"

Salma Hayek volvió a hablar del tema, con un poco más de detalle, en junio de 2017, al aparecer en ‘The Daily Show with Trevor Noah’.

En esa oportunidad, la también productora de cine puntualizó que el primer acercamiento de Donald Trump ocurrió durante “un evento”, al que asistió con su pareja.

Estando ahí, recordó, empezó a sentir frío, por lo que el magnate, que estaba sentado detrás suyo, le colocó un abrigo sobre sus hombros.

“Me di vuelta y mi novio, tan encantador, tan amable, le dijo ‘hola’. [Donald] dijo: ‘Lo siento, tu novia, vi que tenía frío’. Y luego siguió hablando con mi novio”, relató.

.@SalmaHayek explains what it's like to be hit on by Donald Trump. https://t.co/8I78qVzVSP pic.twitter.com/O4h2h1c5qX — The Daily Show (@TheDailyShow) June 9, 2017

La veracruzana apuntó que Trump les pidió sus números tras invitarlos a quedarse en su hotel de Atlantic City, en Nueva Jersey.

“Nunca habló con mi novio otra vez. Luego él me llama y me está invitando a salir y le digo: ‘¿Qué pasa con mi novio? ¿Estoy loca? ¿Me estás invitando? Sabes que tengo novio’”, platicó.

En reacción, señaló, Trump le aseveró sobre su enamorado: “‘No es lo suficientemente bueno para ti. No es importante, no es lo suficientemente grande para ti. Tienes que salir conmigo’”.