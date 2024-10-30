Salma Hayek revela que tiene “presión de ganar” dinero, ¿y su marido millonario?

Video La respuesta de Salma Hayek a quienes piensan que se casó con un millonario por interés

Salma Hayek reveló que tiene preocupaciones económicas pese a estar casada con el multimillonario François-Henri Pinault.

La mexicana sostiene un matrimonio con el magnate francés, quien dirige Grupo Kering, poseedor de Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta y Alexander McQueen, y otras marcas de lujo.

¿Salma Hayek sufre por el dinero?

Salma Hayek brindó una entrevista a The Wall Street Journal, publicada este 29 de octubre, en la que dio a conocer que ella y François-Henri Pinault “mantienen sus finanzas separadas”.

Igualmente, aseguró que “no hay ningún acuerdo prenupcial” con el empresario “que divida los bienes” que cada uno ostenta.

“Yo sostengo muchos aspectos de mi vida y de mí misma”, sentenció la actriz de 58 años nacida en Coatzacoalcos, Veracruz.

“Tengo la presión de ganar una cierta cantidad de dinero”, desveló, “y me gusta, y ahora, decidí, que quiero obtener más”.

La protagonista de ‘Frida’ afirmó que su independencia y ética de trabajo, de hecho, son características que su esposo admira de ella: “Creo que lo encuentra bastante sexy”.

Para la artista no es extraño tener que esforzarse para generar ingresos. El medio expone que, luego de que su familia perdiera su fortuna cuando ella estaba en sus veintes, se mudó a Los Ángeles y se convirtió en el sostén de su casa.

“Fue entonces cuando me convertí en la mayor versión de mí misma”, recordó positivamente al respecto de dicha etapa.

Salma Hayek comparte el lado negativo de ser rica

Continuando con su honestidad, Salma Hayek comentó que luego de su boda con François-Henri Pinault, la buscaban por su nuevo estatus.

“Para mí, lo emocionante de tener mucho dinero era que no tenía que pensar en él, y resultó que de lo único que la gente quería hablar conmigo era de dinero”, declaró.

“Se me acercan desconocidos que ni siquiera son amigos, pero creen que deberíamos serlo porque ellos también son ricos”, añadió.

Previamente, la productora de la cinta El Sabor De La Navidad compartió que hubo quién especuló que se unió al padre de su hija, Valentina, sólo por interés.