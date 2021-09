"Les suplico que me perdonen": Enrique Guzmán se disculpa por decir que Natasha Moctezuma murió por "karma"

"Yo he tenido muchas pérdidas en mi familia, sé lo que es perder un ser humano y una persona cercana. El día de ayer, estaba yo dentro de todo lo que se hizo en la conferencia de prensa, inmediatamente me tocaron el punto de Frida, es ahí donde pierdo la base y se me va la boca", externó el padre de Alejandra Guzmán a través del programa 'Ventaneando'.