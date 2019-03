En el funeral de Christian Bach "sólo estuvo la familia", dice su amiga Edith González

“ No tuve oportunidad de despedirme de ella. Lamentablemente las cosas se han manejado… (hizo una pausa) Así era ella, la vida privada, privada era ”, dijo Edith González de la mujer con la que compartió créditos en la telenovela ‘Los ricos también lloran'.

El público que tanto la quiso, tampoco tendrá la oportunidad de ofrecerle un último adiós. “Nada, todo va a ser privado , así lo pidió ella y debemos respetar”, dijo la actriz, sobreviviente de cáncer . Lo que no descartó es la posibilidad de que más adelante los amigos que no tuvieron oportunidad de despedirse de ella puedan hacerle un homenaje. “Eso sería interesante, porque yo creo que se lo merece. Lo tendremos que pensar y hacerlo los amigos cercanos, obviamente”, afirmó.

“No lo puedo creer. Me enteré por el comunicado… no te puedo decir nada, discúlpame”, comentó, respetando la decisión de la familia Zurita Bach de no revelar detalles del funeral. Sólo confirmó a este medio que las honras fúnebres se realizaron en Estados Unidos.