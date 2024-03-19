Viudo de Edith González responde así sobre su exhijastra, Constanza, y Luz Blanchet

Video La hija de Edith González reaparece con un mensaje que enorgullecería a su difunta madre

Tras la muerte de Edith González el 13 de junio de 2019 luego de una larga batalla contra el cáncer de ovario, su hija Constanza quedó bajo el cuidado de su papá, Santiago Creel.

Aunque la joven de 19 años, sostiene una gran relación con su expadrastro, Lorenzo Lazo, son pocas las declaraciones que el economista ha dado y ahora sorprendió al referirse a su exhijastra.

Lorenzo Lazo reacciona así al ser cuestionado sobre hija de Edith González

En entrevista con Berenice Ortiz este 18 de marzo, Lorenzo Lazo fue cuestionado sobre Constanza, a quien pocas veces se le ha visto en eventos públicos.

Fiel a su personalidad discreta, el viudo de Edith González detalló que nunca hablará de la joven y destapó que no lo hará porque es un acuerdo al que todos llegaron.

“Esa es otra ventanilla, ese es un asunto que hemos decidido en la familia que se mantenga fuera de los medios, por lo tanto saben que nunca contesto esa pregunta”, sentenció.

Los cuestionamientos a Lazo continuaron e, incluso, se refirió a la relación que comenzó con Luz Blanchet a casi cuatro años de la muerte de Edith González.

Destacó que está feliz y pleno, porque ante todo tiene su conciencia tranquila y pudo seguir su vida tras la partida de la protagonista de telenovelas.

“La vida es para adelante y cuando uno tiene la conciencia en paz, tiene uno la tranquilidad de ofrecer lo que uno es y seguir para adelante”, comentó.

El viudo de la actriz afirmó que está muy contento con la conductora después de casi un año de relación amorosa.

“Muy contentos, muy satisfechos y con la satisfacción de encontrar que puedes ir avanzando en la vida y encontrar una persona con la que cada día encuentras compatibilidad e interés”, contó.

Lorenzo Lazo se desvivió en halagos para su novia y afirmó que es “una mujer espectacular”.

“Es una mujer espectacular, es una mujer que tiene la gran voluntad de crecerse a los retos, es una mamá ejemplar y es una pareja de una compatibilidad”, comentó.

Al cuestionarlos sobre la posibilidad de contraer nupcias, ambos señalaron que “no hay prisa” y que van paso a paso con su noviazgo.

Luz Blanchet estaba acompañando a Lorenzo Lazo y se dijo muy contenta con el rumbo que lleva su romance, destacando que en los próximos meses lo presentará formalmente con toda su familia.