Hija de Edith González reaparece a días de su cumpleaños 20: luce idéntica a su mamá

Video Hija de Edith González reaparece y sorprende al hablar igualito a la fallecida actriz

Constanza Creel, hija de la fallecida Edith González, está a solamente días de cumplir 20 años, el próximo 17 de agosto de este año.

Tras la muerte de su mamá, en junio de 2019, la joven quedó bajo el cuidado de su padre, Santiago Creel, y se ha mantenido lejos del medio del espectáculo.

Sin embargo, de vez en cuando ella ha sido captada durante los eventos públicos a los que acude, la mayoría de las veces, acompañando a su progenitor.

Por ejemplo, el pasado 14 de enero, Constanza asistió con su papá al cierre de una campaña política en un recinto de la Ciudad de México.

Hija de Edith González luce “muy parecida” a la actriz

Este 13 de agosto, Despierta América presentó las imágenes de la breve entrevista que lograron hacerle a Constanza Creel.

Fiel a su elección de estar fuera de los reflectores, la primogénita de Edith González optó por evitar responder a los cuestionamientos de la reportera.

“Por favor, no quiero hablar. Sin comentarios”, dijo amablemente cuando le preguntaron cómo va la creación de la fundación en honor a su madre.

“Gracias”, replicó, además, luego de que la colaboradora de la emisión le asegurara “eres muy parecida a tu mami”.

Ella estaba vestida casual, con un pantalón color beige y una sudadera negra, pues se encontraba en el aeropuerto de la capital mexicana.

Gracias a este nuevo avistamiento, se puede comprobar efectivamente que Constanza ahora más que nunca luce idéntica a la protagonista de telenovelas.

Ella no solamente comparte los rasgos faciales con la difunta artista, sino también el característico cabello en tono rubio, largo y rizado.

Constanza Creel y su mamá Edith González a sus respectivos 20 años. Imagen Despierta América y Agencia México

Hija de Edith González toma importante resolución sobre honras a su mamá

A mediados de junio, Lorenzo Lazo, quien fue esposo de Edith González, reveló que Constanza Creel tomó la decisión de que las ceremonias para enaltecer la memoria de la estrella se lleven a cabo reservadamente.

“La familia, en particular ella, ha decidido que esta fecha (su aniversario luctuoso) se conmemore de manera privada”, declaró al matutino Hoy.