Hija de Edith González reaparece: ya tiene 19 años y así de grande luce

Video La hija de Edith González reaparece con un mensaje que enorgullecería a su difunta madre

Desde la muerte de Edith González, el 13 de junio de 2019, poco se supo de su hija, Constanza Creel González, quien al ser menor de edad, quedó bajo la custodia del político mexicano Santiago Creel, su papá.

Desde entonces, la joven ha mantenido un perfil bajo tanto en redes sociales como de la vida pública, siendo su última aparición el 14 de marzo de 2023 cuando acudió a la inauguración de un lujoso restaurante, ubicado dentro de un centro comercial en la Ciudad de México.

Así luce Constanza Creel a sus 19 años

La hija de Edith González reapareció la tarde de este 14 de enero en el interior de la Arena Ciudad de México, lugar al que acudió para apoyar la precampaña política de Xóchitl Gálvez de la que su papá es coordinador.

Las fotografías fueron compartidas por el mismo político mexicano en su cuenta de Instagram, donde la joven de 19 años aparece esbozando una sonrisa justo frente a Santiago Creel y su madrastra, Paulina Velasco.

Hija de Edith González reaparece en el cierre de campaña de Xóchitl Gálvez en la Ciudad de México. Imagen Santiago Creel / Instagram



Constanza asistió al evento con un outfit casual, compuesto por unos jeans azules, una playera negra y un suéter tejido en color gris. A diferencia de su pasada aparición, esta vez la joven se dejó ver con flequillo y el cabello recogido.

Constanza se parece a su mamá, Edith González, cuando iniciaba su carrera en las telenovelas. Imagen Santiago Creel/Instagram y Mezcalent

La vida de Constanza Creel tras la muerte de Edith González

Constanza tenía 14 años cuando Edith González murió a causa de un cáncer de ovario, el cual le fue diagnosticado en 2016.

Dos meses después de la muerte de la protagonista de ‘Corazón Salvaje’ (telenovela que puedes ver en ViX), la joven celebró sus 15 años en total privacidad y en familia.

Aquella ocasión, Paulina Velasco compartió algunas fotografías de su festejo, dejando entrever que Constanza tenía buena relación con sus medias hermanas, Paulina y Miranda.

Las últimas actualizaciones sobre la vida de Constanza han sido través de su tío Víctor González, quien declaró en junio de 2023 que su sobrina estaba “en la escuela, con sus compromisos”. Asimismo, aseguró al programa 'Hoy' que “el rumbo que lleva es la música. Música pop”.

Constanza Creel González perdió a su mamá cuando tenía 14 años. Imagen Edith González / Instagram



Además, hizo público que la muerte de su hermana Edith González marcó un “distanciamiento” con su sobrina, pues ya no se veían tanto.

"Hay un distanciamiento, pero nada de cocolazos. Tomen en cuenta que está joven, va tomando su vida, su destino, objetivos y rumbos. Es lógico que el tío ya está ruco (y ni se vean tanto). (El distanciamiento) es positivo porque tiene 18 años, debe tomar su vida. Para ella fue un golpazo (la muerte) de su mamá", declaró ante varios reporteros, haciendo énfasis en que ya tampoco era el albacea de su sobrina.