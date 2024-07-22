¿Edith González reencarnó? Actriz de La rosa de Guadalupe es idéntica a ella en su juventud

Video Edith González perdió a una bebé de 5 meses y ahora descansa junto a ella, reveló su viudo

El parecido que la actriz Ximena Tello Meneses tiene con Edith González se ha convertido en tema de conversación en redes sociales.

La actriz de La rosa de Guadalupe (serie que puedes ver en ViX) no solo ha llamado la atención por su desenvolvimiento actoral sino también por el color de sus ojos y su rubia cabellera, ya que, según algunos internautas, su aspecto físico sería similar al de la fallecida actriz en su juventud.

PUBLICIDAD

Este parecido también ha alcanzado a Constanza Creel, hija de la fallecida actriz, ya que hay quienes aseguran que Ximena tendría cierto parecido con ella, sobre todo porque tendrían de la misma edad.

Ella es Ximena Tello de Meneses. Imagen La rosa de Guadalupe / TelevisaUnivision

¿Quién es la actriz de La rosa de Guadalupe que se parece a Edith González?

Su nombre es Ximena Tello de Meneses. La joven tiene 17 años y es egresada del Centro de Educación Artística (CEA).

La joven, que también es modelo, no es la única famosa de su familia. Ximena tiene un hermano, dos años menor, que también es actor y que, al igual que ella, ha participado en algunos capítulos de Como dice el dicho.

En abril de 2019, Ximena reveló a Notimex su deseo por continuar su preparación actoral en el extranjero. Incluso, aseguró que, a sus 12 años, su trabajo como actriz lo sentía “como un juego”.

“Tengo muchos sueños y me gustaría continuar mi preparación en el extranjero”, dijo a la agencia de noticias.

“Hay quienes te molestan porque actúas, pero no hago caso, soy muy feliz haciendo lo que me gusta, por lo que tampoco lo veo como un trabajo. Actuar es como un juego donde puedes hacer muchas cosas que nunca imaginaste”, declaró.

A la izquierda Ximena Tello de Meneses / A la derecha Edith González en su juventud. Imagen Ximena Tello de Meneses Instagram / Mezcalent



Además de Como dice el dicho, Ximena Tello Meneses ha participado en algunos capítulos de La rosa de Guadalupe, Esta Historia me Suena y María Félix, la doña.