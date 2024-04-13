Lorena Velázquez vivió sus últimos días en depresión: 'hablaba' con Edith González

Eduardo Novoa, el hijo de Lorena Velázquez, reveló cómo fueron los últimos días de vida de su madre, quien murió el 11 de abril a los 84 años.

El primogénito de la actriz señaló que había momentos en que se salía de la realidad, incluso, en una ocasión la escuchó 'hablando' con la fallecida Edith González.

" Comenzó a platicar un día con Edith (…) Cosas que de repente no seguía la escena, pero nombraba a Constanza, nombraba a Edith. Me metía en la situación y ella se salía de la situación, regresaba a la realidad y se volvía a meter", compartió a la prensa la noche del 12 de abril a las afueras de los servicios funerarios, reportó el periodista Edén Dorantes.

Novoa confesó que desconocía si Constanza, la hija de Edith González, sabía sobre la muerte de su madre: "Después de que partió Edith todo cambió en esa relación".

Lorena Velázquez sufrió depresión: no le gustaba su edad

Eduardo reveló que desde hace unos meses su madre tenía depresión, pues sufrió una caída. Además, dijo que ya no le gustaba su edad.

" Se resbaló, tenía problemas de audición, entonces de ahí vino (la pérdida de equilibrio) y de ahí vino una depresión que duró dos meses y medio o tres".

"Ella ya estaba declarando que el octavo piso no le gustaba (…) ella estaba compartiendo que quería que 'le bajaran el switch', ya no quería estar en el octavo piso", dijo con pesar.

¿Cómo murió Lorena Velázquez?

Eduardo Novoa relató que entró a su habitación a las 8:30 de la noche, hora local de la Ciudad de México, y ella ya estaba sin vida.

"Cuando la encontré estaba dormida, como siempre se duerme, yo llegaba y le agarraba la mano y ella abría los ojos, esta vez no los abrió (…) Se durmió y se quedó eternamente en este estado".

El primogénito de Lorena Velázquez explicó que su madre tenía problemas respiratorios: "Estaba infestada de flemas".

Respecto a si la histrionisa mexicana dejó algún pendiente, su hijo respondió al borde del llanto: "No sabría. Lo que sí yo dejé pendiente es haberle dado nietos, yo me quedó aquí solo", dijo a los medios de comunicación.